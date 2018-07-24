Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94787
ALTIN
187.295
DOLAR
4.7552
STERLİN
6.2411
EURO
5.5630

“Hedefimiz gelecek nesillere yön verecek adayları yetiştirmek”

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri üniversite tercihlerinin yapıldığı dönemde Eğitim Fakültesiyle ilgili konuştu.

“Hedefimiz gelecek nesillere yön verecek adayları yetiştirmek”

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri üniversite tercihlerinin yapıldığı dönemde Eğitim Fakültesiyle ilgili konuştu.

24 Temmuz 2018 Salı 10:48
“Hedefimiz gelecek nesillere yön verecek adayları yetiştirmek”

Eğitim Fakültesinin 1983 yılında kurulduğunu ve 35 yıllık deneyime sahip olduğunu belirten Dekan Bayri şunları söyledi:

“Fakültemizde 8 bölüm ve bu bölümlere bağlı olan 12 programa öğrenci alıyoruz. Öğrenci alan öğretmenlik programlarımız; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenliğidir. Okul öncesi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenliği ikinci öğretimde de öğrenci almaktadır. Yaklaşık 4 bin 400 öğrenci ile üniversitemizin en kalabalık fakültelerinden biriyiz. Fakültemizde 86 öğretim üyesi olmak üzere toplamda 126 öğretim elemanı görev yapmaktadır.”

Eğitim fakültelerinin gelecek nesillere yön verecek öğretmen adaylarını yetiştirdiği için önemli bir yere sahip olduklarını dile getiren Dekan Bayri, “Fakülte olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz eğitimle alanında uzman, düşünebilen, düşündüğünü ifade edebilen, sosyal sorumluluk projeleri isteği yüksek, öğretmenlik meslek bilgileri yeterli ve kendilerine yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen öğretmen adaylarını yetiştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

AKILLI TAHTALARIN OLDUĞU DERSLİKLER BULUNUYOR

Eğitim Fakültesinin fiziki anlamda yeterli donanıma sahip olduğunu dile getiren Dekan Bayri şöyle devam etti:

“Fakültemiz alanında uzman, tecrübeli ve donanımlı akademik personel ile eğitim vermektedir. Fakültemizin A, B ve C blokları bulunmaktadır. Üç bloktaki dersliklerimiz öğrencilerimize en iyi eğitimi verebilmek için bölümlerin özelliklerine göre dizayn edilmiştir. Örneğin temel eğitim bölümü öğrencileri için 2 drama dersliği, fen bilgisi öğretmenliği için laboratuvarlar, resim-iş öğretmenliğinde resim atölyeleri ve müzik öğretmenliği için müzik aletlerinin olduğu birebir derslikler bulunmaktadır. Her bölümde öğretmen adaylarımızın meslek hayatında kullanacakları akıllı tahtaların olduğu derslikler bulunmaktadır.”

Öğretmen adaylarımız tercih yaparken şehrin olanaklarına da bakması gerektiğini belirten Bayri, “Gerek şehrimiz gerekse de üniversitemiz bünyesindeki barınma ve kampüse ulaşım olanakları öğrencilerimize kolaylık sağlamaktadır. Kampüsümüzde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik ortamlar vardır. Fakültemiz ve üniversitede öğrencilerimizin aktif olarak katıldıkları birçok öğrenci toplulukları bulunmakta. Bu topluluklarda öğrencilerimiz ilgi alanına hitap eden faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu topluluklardan bazıları temel eğitim, tiyatro, sinema, okuma, bisiklet, halk oyunları, girişimcilik, fotoğrafçılık ve havacılık topluluğudur” sözlerine yer verdi. 


 

Eğitim Fakültesi olarak fakültemizden mezun olup öğretmenlik mesleğine başlayan öğrencilerle iletişimin devam ettiğini belirten Dekan Bayri konuşmalarını şöyle sonlandırdı:


 

''Bunun önemi mesleğe başlayan öğretmenlerimiz derslerinde kullanmak üzere malzeme eksikliği çektiğini bizlere bildirmektedir. Fakültemizin tüm bölümlerinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarım dersi vardır. Bu derste öğretmen adaylarımızın yaptığı materyaller öğretim elemanları tarafından toplanmakta daha sonra ihtiyacı olan öğretmenlerimize verilmektedir.''

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Nevzat BayriEğitim Fakültesiİnönü Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi arttı
Pazarda yüzler gülüyor
Pazarda yüzler gülüyor
YKS’ye dair merak edilenler
YKS’ye dair merak edilenler
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim