“Hedefimiz gelecek nesillere yön verecek adayları yetiştirmek”

Eğitim Fakültesinin 1983 yılında kurulduğunu ve 35 yıllık deneyime sahip olduğunu belirten Dekan Bayri şunları söyledi:

“Fakültemizde 8 bölüm ve bu bölümlere bağlı olan 12 programa öğrenci alıyoruz. Öğrenci alan öğretmenlik programlarımız; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenliğidir. Okul öncesi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenliği ikinci öğretimde de öğrenci almaktadır. Yaklaşık 4 bin 400 öğrenci ile üniversitemizin en kalabalık fakültelerinden biriyiz. Fakültemizde 86 öğretim üyesi olmak üzere toplamda 126 öğretim elemanı görev yapmaktadır.”

Eğitim fakültelerinin gelecek nesillere yön verecek öğretmen adaylarını yetiştirdiği için önemli bir yere sahip olduklarını dile getiren Dekan Bayri, “Fakülte olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz eğitimle alanında uzman, düşünebilen, düşündüğünü ifade edebilen, sosyal sorumluluk projeleri isteği yüksek, öğretmenlik meslek bilgileri yeterli ve kendilerine yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen öğretmen adaylarını yetiştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

AKILLI TAHTALARIN OLDUĞU DERSLİKLER BULUNUYOR

Eğitim Fakültesinin fiziki anlamda yeterli donanıma sahip olduğunu dile getiren Dekan Bayri şöyle devam etti:

“Fakültemiz alanında uzman, tecrübeli ve donanımlı akademik personel ile eğitim vermektedir. Fakültemizin A, B ve C blokları bulunmaktadır. Üç bloktaki dersliklerimiz öğrencilerimize en iyi eğitimi verebilmek için bölümlerin özelliklerine göre dizayn edilmiştir. Örneğin temel eğitim bölümü öğrencileri için 2 drama dersliği, fen bilgisi öğretmenliği için laboratuvarlar, resim-iş öğretmenliğinde resim atölyeleri ve müzik öğretmenliği için müzik aletlerinin olduğu birebir derslikler bulunmaktadır. Her bölümde öğretmen adaylarımızın meslek hayatında kullanacakları akıllı tahtaların olduğu derslikler bulunmaktadır.”

Öğretmen adaylarımız tercih yaparken şehrin olanaklarına da bakması gerektiğini belirten Bayri, “Gerek şehrimiz gerekse de üniversitemiz bünyesindeki barınma ve kampüse ulaşım olanakları öğrencilerimize kolaylık sağlamaktadır. Kampüsümüzde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik ortamlar vardır. Fakültemiz ve üniversitede öğrencilerimizin aktif olarak katıldıkları birçok öğrenci toplulukları bulunmakta. Bu topluluklarda öğrencilerimiz ilgi alanına hitap eden faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu topluluklardan bazıları temel eğitim, tiyatro, sinema, okuma, bisiklet, halk oyunları, girişimcilik, fotoğrafçılık ve havacılık topluluğudur” sözlerine yer verdi.





Eğitim Fakültesi olarak fakültemizden mezun olup öğretmenlik mesleğine başlayan öğrencilerle iletişimin devam ettiğini belirten Dekan Bayri konuşmalarını şöyle sonlandırdı:





''Bunun önemi mesleğe başlayan öğretmenlerimiz derslerinde kullanmak üzere malzeme eksikliği çektiğini bizlere bildirmektedir. Fakültemizin tüm bölümlerinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarım dersi vardır. Bu derste öğretmen adaylarımızın yaptığı materyaller öğretim elemanları tarafından toplanmakta daha sonra ihtiyacı olan öğretmenlerimize verilmektedir.''