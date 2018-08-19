Hedef 103 ülkedeki ihtiyaç sahipleri

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Kurban Bayramı çalışmalarını anlattı. Dernek binasında yaptığı basın açıklamasıyla önemli açıklamalarda bulunan Başkan Derin, 2018 kurban çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi.

26 YILIN VERDİĞİ TECRÜBE

Geçen yılki Kurban Bayramı’nda 106 ülkeye dağıtım yaptıklarını hatırlatan Başkan Derin, “2017 yılında yaklaşık 53 bin kişinin kurbanını kesip 106 ülkede 2 milyon civarında ihtiyaç sahibine dağıtmıştık. Bu senenin için de hedefimiz 103 ülke, 6 bölgede ihtiyaç sahiplerine, mağdur ve mazlumlara ulaşabilmek. Savaş, doğal afet, kıtlık gibi sebeplerle sıkıntı içinde olan insanlara ulaşabilmek. Bu sene ki uygulamamız da yurtiçi ve yurtdışı bütün bölgelerde kurban fiyatınız 750 TL. Kurban tedariklerini yapıyoruz” diye konuştu.

TAKİP ETTİĞİMİZ BİR YÖNTEM YOK

Hangi bölgenin daha çok ihtiyacı varsa o bölgeye bağışların yapılmasını isteyen Başkan Derin, “Bir süredir bizim takip ettiğiniz bir yöntem yok. İnsanlarımız kurban ibadeti yaparken fiyat endeksi değil de bölge endeksli düşüne bilsinler. İnsanlarımız hangi bölgenin daha çok ihtiyacı varsa, o bölgeye bağışlarını yapsınlar. Bu yılki hedefimiz de yine geçen yılki kadar 50 binin üzerinde kurban bağışı toplayıp, bunları 103 ülkede kesip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek” ifadelerini kullandı.

700 AİLEYE KURBAN ETİ DAĞITILDI

Geçen yıl ne kadar kurban bağışı topladıklarını açıklayan Başkan Derin, “Geçen yıl ve önceki yıl özel şartlardan dolayı, bazı vakıf ve dernekler çalışma yapamadılar. Yurtdışı çalışmalarını özellikle askıya almak zorunda kaldılar. Ama İHH, 26 yıllık deneyim ve halkın güveni ile çalışmalarına devam etti. Geçen yıl sadece vakfımıza uğrayıp kurban kestirenin sayısı 150'nin üzerindeydi. Banka üzerinden de bir o kadar bağışımız olmuştu. Yine Malatya’daki ihtiyaç sahipleri, yetimlerimiz ve mültecilerimiz için kurban bağışlayan kesip, dağıtılması için buraya getiren kardeşlerimiz oldu. Geçen yıl Malatya'da yaklaşık 700 aileye kurban eti dağıtımımız oldu. Malatya'dan da yurtdışına bağışta bunların sayısı 150'nin üzerindeydi. Banka üzerinden de bir o kadar bağış oldu. Bu sefer o civarda bağış olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

DERNEĞİMİZ, VAKFIMIZ AÇIK OLACAK

Ne zamana kadar kurban bağışının yapılabileceğini de söyleyen Başkan Derin, “Arife günü akşamına kadar buradayız. Bankalar öğlen vakti kapanmış olacak. Ama internet bankacılığını kullanarak vatandaşlarımız yine bankalara bağışta bulunabilirler. Bankaya gitme imkânı olmayan arkadaşlarımız için de derneğimiz, vakfımız açık olacak. Pazartesi günü akşam 08.00'a kadar burada olacağız. İnternet bankacılığı üzerinden de bağışlar gece 24.00'e kadar devam ediyor. Peygamber Efendimizin (sav) bir hadisinden yola çıkarak bu seneki sloganımızı ‘Paylaş sevindir, Paylaştığın senindir’ olarak belirledik. Paylaşmanın sevincini halkımız inşallah yaşasın” ifadelerine yer verdi busabahmalatya.com