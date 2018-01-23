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HAZIR BEKLİYORLAR

Hava koşulları nedeniyle oluşabilecek her türlü elektrik sıkıntısı için ekiplerin hazır olduğu bildirildi.

HAZIR BEKLİYORLAR

Hava koşulları nedeniyle oluşabilecek her türlü elektrik sıkıntısı için ekiplerin hazır olduğu bildirildi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 11:58
HAZIR BEKLİYORLAR

FIRAT EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Elektrik dağıtım hizmeti vermekte olduğumuz Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan bölge genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, enerji nakil hatlarımızda direk devrilmesi, iletken kopması gibi hasarlara ve dolayısıyla elektrik kesintilerine neden olmaktadır. Yoğun kar yağışı sonrası iletkenler üzerinde oluşan buz yükü nedeni ile kopan iletkenler, devrilen direkler söz konusu olduğundan can ve mal güvenliği bakımından tehlike arz eden arızalara öncelikli olarak müdahale edilmektedir. Yoğun tipi, kar yağışı ve kuvvetli fırtınadan kaynaklı arızaların müşterilerimizin mağduriyetine neden olmaması için öngörülebilen tüm olumsuzluklara karşı tedbir alınmış;  öngörülemeyen sebeplerle meydana gelen arızalar için ise acil durum eylem planlarımız devreye alınmıştır. Sahada görevli tüm çalışanlarımız izinlerini iptal etmiş ve görevi başında bulunmakta olup Şirketimiz 24 saat esasıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Bununla birlikte ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde çoğu arızamız giderilmiş olup kapanan yollar nedeniyle yer yer kısmi arızalarımız ve enerji verilemeyen bölgelerimiz bulunmaktadır. Ulaşıma kapanan yolların açılması ile birlikte enerjisiz durumda olan bölgelerimize de en kısa sürede enerji verilecektir. Hava tahminleri doğrultusunda tüm tedbirlerimiz alınmış ve çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir” denildi. (Bülten)

HABER MERKEZİ

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Fırat EdaşMalatyaBusabahmalatya.comElektrik Kesintisi
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