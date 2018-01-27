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 'Hayvanlarına sahip çıkalım’ çağrısı 

Hayvan Hakları Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, vatandaşlara kış aylarında sokaklarda hayvanlara sahip çıkılması çağrısında bulunarak, “Sokak köpeklerinin havlamalarından rahatsız olup taş atanlar var onun yerine bir kap su ve yemek verelim” dedi. 

 'Hayvanlarına sahip çıkalım’ çağrısı 

Hayvan Hakları Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, vatandaşlara kış aylarında sokaklarda hayvanlara sahip çıkılması çağrısında bulunarak, “Sokak köpeklerinin havlamalarından rahatsız olup taş atanlar var onun yerine bir kap su ve yemek verelim” dedi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 16:17
 'Hayvanlarına sahip çıkalım’ çağrısı 

Kış ayları dolayısıyla hayvanların korunmaya ve bakılmaya muhtaçlıklarının arttığını ifade eden Yenier, “Sokak köpeklerinin havlamalarından rahatsız olup onlara taş atanlar va,r onun yerine bir kap su ve yemek götürsek hem sokak hayvanları hem de biz evimizde rahatlıkla uyuruz. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber sokak hayvanların sokakta olmasından dolayı vatandaşlarımıza sesleniyorum: Kedi ve köpeklere ekmek ve su verelim, Allah’ın bizlere emanetleri olan, hayvanı sevmek çok güzel bir duygu, hayvanı seven insanı da sever” şeklinde konuştu.


Malatya halkının bu konuda duyarlı olduğunu kaydeden Yenier, “Hepsine teşekkür ediyorum, inşallah bütün vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olur” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hayvan Hakları Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier ErdemMalatya
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