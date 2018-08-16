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Hayvan Pazarında inceleme

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarını ziyaret ederek kurban satıcıları ve vatandaşlarla sohbet etti.

Hayvan Pazarında inceleme

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarını ziyaret ederek kurban satıcıları ve vatandaşlarla sohbet etti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:07
Hayvan Pazarında inceleme

Satıcıların ve vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Eser, zaman zaman da pazarlıklara ortaklık etti. Burada açıklamalarda bulunan Eser, “Bölgenin en modern hayvan pazarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmanın mutluluğu içerisindeyim. İnşallah satışlarınız da pazar yeriniz gibi güzel olur. Modern şartlara uygun mezbahanesi ile birlikte kesimhanesi ile hayvan pazarımızı vatandaşlarımızın hizmetinde. Vatandaşlarımız daha temiz daha güzel koşullarda kurbanlıklarını alıp kesimlerini gerçekleştirecektir. Darende’miz sağlıklı koşullarda kesilen etlerini afiyetle yiyeceklerdir" diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
HayvanPazarInceleme
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