Hayatlarında ilk kez kalem tuttular

Hayatında kalem tutmayan ve yaşları 35 ile 62 arasında değişen 12 şehit ve gazi yakını okuma-yazma kursuna katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Batman Şubesi tarafından şehit ve gazi yakınları için açılan okuma-yazma kursuna katılan kadınların ilerlemiş yaşlarına rağmen okuma-yazma azimleri herkese örnek oluyor. Okuma yazma kursuna katılan gazi annesi Lamia Etiz, “56 yaşındayım ve hayatımda kalem tutmadım. İlk defa okula gelip gidiyorum. Allah sizden razı olsun siz bizi okutuyorsunuz. Başka bir yere gidip gördüğümde okuyacağım. Ben biraz biliyorum ama okumam yoktur. 8 tane çocuğum var ve hepsini okuttum. Ben de öğrenmek istedim. İnşallah öğreneceğim ve Kur’an da okumayı öğreneceğim inşallah” dedi.

"53 yaşındayım herkese örnek oluyorum"

Terörle mücadelede eşi şehit olan Selime Çelik, daha önce hiç okula gitmediğini ve TÜGŞAV tarafından açılan okuma-yazma kursu sayesinde okuma-yazma eğitimi almaya başladığını söyledi. Herkese örnek olduğunu söyleyen şehit eşi Selime Çelik, “53 yaşındayım ve okuma-yazmanın yaşı yok. İnsan ne öğrenirse kardır. Çok istiyorum okuma-yazmayı. Allah razı olsun bu kursu açanlardan. Kadınlar olarak geliyoruz buraya. Bir yere gitsek bir levha çıksa karışımıza okuyalım, kaybolmayalım. İnsanın okuma-yazma öğrenmesi 20 yaşında, 50 yaşında hiç fark etmez. 53 yaşındayım okuyorum. Örnek oluyorum herkese. Herkes gelsin ve okusun ayıp değil. İnsan ne öğrenirse kardır. Daha önce hiç okula gitmedim. Yeni başladım. Ömer hocanın sayesinde okuma-yazma kursuna başladık. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

"Okumanın yaşı yok"

6 çocuk annesi ve aynı zamanda gazi annesi olan Muhbet Yavuz, “44 yaşındayım ve okuma-yazma kursuna geliyorum. Yeni açılan vakfımızın okuma-yazma kursuna katıldım. Çok da memnunum. İnşallah daha da güzel şeyler olacak. 6 çocuk annesiyim ve gazi annesiyim. Çocuklarımın 5 tanesi okudu. Bazılarının ki bazı nedenlerden dolayı yarıda kaldı. Bende gelip okuyorum. Onların da beni hem dışarıda olsun hem de okul olsun devam etmesini istiyorum. Bütün gençlerin beni örnek alarak devam etmelerini istiyorum ve bütün annelere okumanın yaşının olmadığını söylüyorum. Öğrenmekte kaybetmek yoktur” dedi.

Kurslar devam edecek

Şehit ve gazi yakınları için okuma-yazma kursu açan TÜGŞAV Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ise şunları söyledi:

“İlk emri ‘Oku’ olan bir kitaba, ’İlim Çin’de bile olsa alınız’ diyen bir peygambere inanıyor ve ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyen bir halifeye tabi oluyorsak ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır. İlmi öğretmek de veya ilmin öğrenilmesine vesile olmak da herkesin en temel görevidir. Bu amaçla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak 12 şehit ve gazi annemize, eşine ve kızına okuma yazma kursu veriyoruz. Kursumuza katılan 62 yaşındaki bir annemiz var. Annemiz hayatında ilk defa eline kalem almış ve ilk defa deftere dokunmuş ve o kadar mutlu ki her gün ödevlerini eksiksiz yerine getirip çocuğuna resim çektirip bize attırıyor. 62 yaşındaki bir annemizin okuma-yazma kursuna katılması okuma-yazmanın önünde hiçbir engelin olmadığını gösteriyor. Buradan okuma yazması olmayıp da kursa gitmemek için kendisine bahane uyduran insanlara 62 yaşındaki annemizi örnek göstermek istiyoruz. 12 tane şehit ve gazi yakını ilk defa kalemle tanıştılar, defterle kitapla tanıştılar. Onların mutluluğunu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Bu vesile ile şuanda gazi ve şehit yakınlarımızdan okuma-yazma kursuna katılım talepleri artarak devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki günlerde de ikinci kursumuzu açacağız.”