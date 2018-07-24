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“Hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri basın”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çınar, “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımız, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olması nedeniyle demokrasinin yaşaması ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir” dedi.

“Hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri basın”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çınar, “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımız, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olması nedeniyle demokrasinin yaşaması ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir” dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:41
“Hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri basın”

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansür uygulamasının kaldırılmasının 110’uncu yıl dönümünü kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Toplumların aydınlatılmasında ve bilgi sahibi olmasında basına çok büyük görevler düşmektedir. Devlet ile vatandaş arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi birçok önemli görev üstlenen yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşlarımız, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkân sağlayarak toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Çınar, “Yeşilyurt’u örnek ilçe hüviyetine ulaşmasını sağladığımız bütün yatırım ve sosyal sorumluluk projelerimizi, tarafsız habercilik anlayışıyla, yerel ve ulusal alanda kamuoyuna ulaştıran basın kuruluşlarımızın ilkeli, açık ve hür yayın anlayışı benimsemesi her türlü takdirin üzerindedir. İlimizin her alanda başarıya ulaşmasında, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımız, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olması nedeniyle demokrasinin yaşaması ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir” ifadelerine yer verdi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇınarSansürYeşilyurt
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