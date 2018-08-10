Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96471
ALTIN
231.892
DOLAR
5.9637
STERLİN
7.5654
EURO
6.8313

Hava nasıl olacak?

Malatya’da havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava nasıl olacak?

Malatya’da havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:59
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman açık ve az bulutlu; Bingöl ve Tunceli parçalı bulutlu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
HavaMalatyaAçıkAz Bulutlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimhan’ı sel vurdu
Hekimhan’ı sel vurdu
BAYRAMDA SAĞLIKLI BESLENİN
BAYRAMDA SAĞLIKLI BESLENİN
Yeşilyurt Belediyespor, Ağrı 1970 takımıyla hazırlık maçı oynayacak
Yeşilyurt Belediyespor, Ağrı 1970 takımıyla hazırlık maçı oynayacak
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim