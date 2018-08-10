Hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman açık ve az bulutlu; Bingöl ve Tunceli parçalı bulutlu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında. busabahmalatya.com