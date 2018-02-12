HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamaya göre, “Bölgemizde havanın Elazığ çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu; Malatya, Adıyaman ve Bingöl çok bulutlu; Tunceli çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu, yüksek kesimlere ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. 16 derece olması beklenen Doğanyol ilçesi en yüksek sıcaklık derecesiyle dikkat çekiyor.

Rüzgarlarında değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. busabahmalatya.com