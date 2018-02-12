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HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Uzun zamandır yağışın görülmediği kentte, çiftçi ve vatandaş yağmurun yağmasını bekliyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Uzun zamandır yağışın görülmediği kentte, çiftçi ve vatandaş yağmurun yağmasını bekliyor.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 10:47
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamaya göre, “Bölgemizde havanın Elazığ çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer  hafif yağmurlu; Malatya, Adıyaman ve Bingöl çok bulutlu; Tunceli çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer  hafif yağmurlu, yüksek kesimlere ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. 16 derece olması beklenen Doğanyol ilçesi en yüksek sıcaklık derecesiyle dikkat çekiyor.

Rüzgarlarında değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 12.02.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
HAVA DURUMUMeteorolojiMalatyaYağmur
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