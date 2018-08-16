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HATALI SÜRÜCÜYE KIRMIZI DÜDÜK

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla "Bu Bayramda Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyasının 14 Ağustos 2018 Salı günü itibariyle başlatıldığı bildirildi.

HATALI SÜRÜCÜYE KIRMIZI DÜDÜK

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla "Bu Bayramda Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyasının 14 Ağustos 2018 Salı günü itibariyle başlatıldığı bildirildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:29
HATALI SÜRÜCÜYE KIRMIZI DÜDÜK

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İçişleri Bakanlığımız tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla ‘Bu Bayramda Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ kampanyası 14 Ağustos 2018 Salı günü itibariyle başlatılmıştır. Çocuklarımız üzerinden başlatılan kampanya ile aileleri ve sevdikleri üzerindeki yaptırım etkisi kullanılarak trafikte " aşırı hız yapılması, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takılmaması ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı" durumlarında kırmızı düdüğünü çalarak ailelerini ve sevdiklerini bu kural ihlalleri hakkında uyararak caydırmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Trafik kural ihlallerinin önlenmesi adına ulusal bir seferberlik anlayışıyla, aileler üzerinde çocuklarımızın yaptırım etkisi kullanılarak özellikle ‘aşırı hız, emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu kullanımını’ hususlarında etkili olması amaçlanmaktadır.

ÇOCUKLARA DAĞITILACAK

Kampanyaya ait materyaller Kurban Bayramı öncesi yolculuğa çıkacak vatandaşlarımızın çocuklarına gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra Trafik ekiplerimiz ve uygulama noktasında görevli personelimiz tarafından dağıtılacaktır.”  busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Hatalı SürücüKırmızı Düdük
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