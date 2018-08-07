HASTALARDAN SABIR BEKLİYORUZ

Asılsız çağrılar başta olmak üzere bazı nedenlerden dolayı evden hastaneye, hastaneden eve hasta taşımada sıkıntılar olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, “Daha özel durumu olan hastalara öncelik vermeye çalışıyoruz. Normal hastalardan da biraz daha sabır istiyoruz” dedi.

Evden hastaneye, hastaneden eve ambulans ile nakil yaptıran hasta ve yakınlarından sabır beklediklerini dile getiren Doç Dr. Bentli, ambulans sayıları yeterli olmasına rağmen ekiplerin öncelikle acil olan hastaya çıktığını bu nedenle de evden hastaneye, hastaneden eve nakil yapılan hastaların bekletildiğini söyledi.

“ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ”

Acil olmayan hastalardan biraz daha sabır etmelerini isteyen Doç. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

“Ekiplerimiz acil hastaya çıkmış oluyor. Bu yatan hastalarımızı bazen bir süre hastanede bekletilebiliyor. Onların biraz sabretmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Tabii ki özel durumları olan hastalara kendi numaralarınızı vererek ‘bizi arayın, elimizden geleni sizin için yapalım’ diyoruz. Bazı hastalar hastaneden dönerken uzun süre beklediklerini söylüyorlar. Bunun için önlemlerimizi alıyoruz. Daha özel durumu olan hastalara öncelik vermeye çalışıyoruz. Normal hastalardan da biraz daha sabır istiyor. 112 telefon numaralarını rahatsız eden gereksiz yere meşgul eden kişiler için de para cezası uygulanması yapılacak. Bunu uygulamaya başlaması halinde 112 telefonlarının fazla meşgul edilmeyeceğini, sadece acil hastalara daha rahat hizmet vereceğini düşünüyoruz. Böylelikle işlerimizin daha da rahatlatacak diye düşünüyoruz.”