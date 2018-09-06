HASIRCILAR’A KANALİZASYON YAPILACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar Mahallesi’nde 8 bin 625 metrelik kanalizasyon hattı inşa edilecek.

“BU BÜYÜK BİR PROJE”

Hasırcılar Mahallesi Muhtarı Mustafa Güllü, çalışmalarından dolayı MASKİ’ye teşekkür ederek, “Bu büyük bir proje. Genel müdürüme, ekibine ve MASKİ çalışanlarına böyle bir hizmeti sundukları için teşekkür ediyorum. Daha önceden burada koku oluyordu, böylelikle bu durum da ortadan kalkmış oldu” dedi.

“TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMALARINI HEDEFLİYORUZ”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı bulunan Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’nde 8 bin 625 metrelik kanalizasyon hattı inşa çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 300’den fazla da parsel bacamız olacak. Mahallede gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımızla mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını hedefliyoruz. Karakaya Barajı’nın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Hasırcılar Mahallemizin evsel atık sularını ana kolektörümüze terfi ettirip, arıtma üzerinden Karakaya’ya deşarjıyla bertaraf edeceğiz. Böylelikle Karakaya Baraj Havzasını Hasırcılar Mahallemizde de kormuş olacağız. Daha önce Yazıhan ve Arguvan ilçe sınırlarımızdaki Gümüşlü, Dedekargın ve Ambarcık mahallelerimizde de yine KAYHİP kapsamında yürüttüğümüz kanalizasyon şebekelerimizin imalatı noktasındaki çalışmalarda sonlara yaklaşıldı. Burayla birlikte eşzamanlı olarak Darende Irmaklı’yı da ihale etmiştik. Bu çalışmamız Karakaya Baraj Havzasını atık sulardan koruyup, daha temiz suyla buluşmasını sağlamaya yönelik bir çalışma. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com