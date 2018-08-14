Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93488
ALTIN
251.046
DOLAR
6.5032
STERLİN
8.1834
EURO
7.4098

Hasırcılar Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Hasırcılar Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriyor.

14 Ağustos 2018 Salı 15:29
Hasırcılar Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’nde 8 bin 625 metrelik kanalizasyon hattı çalışması yapıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı bulunan Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’nde 8 bin 625 metrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız kapsamında 204 adet parsel ve143 adet muayene bacası çalışması gerçekleştireceğiz. Mahallede gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımızla, mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını hedefliyoruz. Karakaya Barajı’nın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak daha sağlıklı ve modern bir şehir inşa etmek için 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com

               

Anahtar Kelimeler:
Hasırcılar MahallesiKANALİZASYON ÇALIŞMASI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batmakta olan ABD stratejisi…
Batmakta olan ABD stratejisi…
10 yılda 152 bin sayaç değiştirildi
10 yılda 152 bin sayaç değiştirildi
Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı
Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim