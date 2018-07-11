Hasar ihbarında Malatya öne çıktı

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’den (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının ilk yarısında, tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış ile 28 milyar TL’ye, poliçe adedi 1 milyon 500 bine, prim üretimi 1 milyar 600 milyon TL’ye, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi yüzde 35 artış ile 1 milyon 600 bine, Bitkisel Ürün Sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaştı.

YIKICI BOYUTLARDA DEĞİL

Ayrıca yeni yılda kapsamı genişletilen İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’na olan ilginin arttığı ve bu branşta üretilen poliçe adedinin 80 bini geçtiğinin belirtildiği açıklamada, “Tarım sigortalarını yaşanan hasarlar anlamında değerlendiğimizde ise, geçtiğimiz yıllara kıyasla Mayıs ayına kadar ciddi anlamda bir hasar ile karşılaşılmadığı dikkati çekmiştir. Bazı bölgelerde 'don' nedenli hasarlar yaşansa da bunlar bir önceki yıla göre yıkıcı boyutlarda ve yaygın bir şekilde gerçekleşmemiştir” denildi.

770 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE ÖDEME YAPILACAK

Söz konusu açıklamaya göre mayıs ayından itibaren dolu, sel ve su baskını ile fırtına nedenli hasarlarda artışlar olduğu gözlemlenmedi. Bu yıl, tüm tarım sigortası branşlarında 257 bin adedin üzerinde ihbar alındı. Hasar sebeplerinde dolu, don, fırtına ile sel ve su baskını, hasar ihbarı alınan illerde Malatya, Manisa ve Konya, ürünlerde ise kayısı, buğday ve üzüm öne çıktı. Alınan hasar ihbarlarını takiben başlayan ve tüm hızıyla devam eden ekspertiz çalışmalarının birçoğuna, bölge müdürlüklerine de iştirak etti. Hasar dosyaları tamamlanan üreticilere genel şartlar, tarife ve talimatlar çerçevesinde, 172 milyon TL ödeme yapılmış olup, ürünlerin poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 770 milyon TL’nin üzerinde ödeme yapılacak.