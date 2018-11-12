Hasan Göğüs AK Partiden aday adayı oldu

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığına gelen Göğüs başvuru dosyasını AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder'e teslim etti. Burada bir konuşma yapan Göğüs, daha önce 5 yıl il genel meclisi üyeliği yaptığını belirterek, “Onun için kırsaldaki sorunları çok iyi biliyorum özellikle de Battalgazi’nin. Son 5 yıldır da Battalgazi de belediye meclis üyesiyim. Merkezdeki sıkıntıları da çok iyi biliyorum. Bizim için birlik ve beraberlik çok önemlidir. Ben sürekli adaletten ve sağduyudan yanayım. Bugün başvurumuzu yaptık. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.