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'HALKI KANDIRMAKTAN BAŞKA ANLAMI YOK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Başbakan Binali Yıldırım’ın şeker fabrikalarının özelleştirmesi ile ilgili açıklamalarının halkı kandırmaktan bir başka bir anlamı olmadığını savundu.

'HALKI KANDIRMAKTAN BAŞKA ANLAMI YOK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Başbakan Binali Yıldırım’ın şeker fabrikalarının özelleştirmesi ile ilgili açıklamalarının halkı kandırmaktan bir başka bir anlamı olmadığını savundu.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 10:45
'HALKI KANDIRMAKTAN BAŞKA ANLAMI YOK'

Başbakan Binali Yıldırım’ın şeker fabrikalarının özelleştirmesi ile ilgili açıklamalarına Veli Ağbaba’dan yanıt geldi. Ağbaba, Başbakan Yıldırım’ın aklına nihayet şeker konusunun geldiğini belirterek açıklamalarının tamamının gerçeklerden uzak, hayal dünyası ürünleri olduğunu ileri sürdü. AKParti’nin 16 yıllık süreçte en az 60 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını belirten Ağbaba, “Her özelleştirme öncesi aynı cümleler söylendi. Sonuç ortada” dedi.

13 FABRİKA ZİYARET EDİLDİ, HAFTAYA 7 FABRİKA

Bugüne kadar 13 fabrika ziyareti gerçekleştiren ve önümüzdeki hafta Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Van, Muş ve Elazığ şeker fabrikalarını ziyaret edecek heyetin başkanı Ağbaba, “Başbakan Yıldırım’ın aklına nihayet şeker pancarı, şeker fabrikaları, nişasta bazlı şekerin geldiğini belirterek, kamuoyu baskısını, üreticilerin haykırışlarını, işçilerin isyanını görünce içeriği acı, şeker konuşmaları yapmaya başladı”dedi.

BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ?

Başbakan Yıldırım şeker fabrikalarının özelleştirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, üretim azalacakmış bütün bunlar yalan dolan. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak. Bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları korunuyor. Kapanması söz konusu değil. En az beş yıl çalışma zorunluluğu var. Bir fabrika üretim yapmazsa teminat mektubu var. Ciddi anlamda teminat alıyoruz. Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı denetim altına alacağız. Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız” ifadelerini kullanmıştı.

''GELİN ÖZELLEŞEN FABRİKALARI BİRLİKTE GEZELİM''

Başbakan Yıldırım’ın son açıklamasının “Neresinden tutsanız elinizde kalan konuşmalar” olduğunu belirten Veli Ağbaba, “Başbakan ‘Bu fabrikalar daha fazla kapasite ile çalışacak’ demiş. Sayın Başbakanla birlikte geçmişte özelleştirdikleri Tekel, Sümer, Et Balık Kurumu, SEKA fabrikalarının yerlerini birlikte ziyaret etmeye davet ediyorum. Gelin gezelim. Hangi fabrika daha fazla üretim yapıyor? Vazgeçtik fazla üretimi hangi fabrika yerinde duruyor gelsin birlikte bakalım. Şayet daha fazla üretim yapan fabrika varsa çıksın ismini açıklasın. 2002 yılında 405 bin olan tütün üreticisi sayısı yüzde 86 azalarak 50 binlere geriledi. Yani özelleştirmeler sonucu üretilen ürün de, üretici sayısı da kapasite de azalıyor. Şeker Fabrikalarında bunun tersi düşünülemez” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 12.03.2018 11:07
Anahtar Kelimeler:
şeker Fabrikalarının özelleştirmesiMalatyaBinali YıldırımVeli Ağbaba
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