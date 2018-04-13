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Halk otobüsü şoförleri içme suyuna sahip çıktı

Bartın’da yüz bin kişinin evlerinde ve iş yerlerinde içme suyu olarak kullandıkları ’kavşak suyu’nun tehlikeye girdiğini gören özel halk otobüsü şoförleri, otobüslerin önüne afişler asarak Bartın halkına kavşak sularına sahip...

Halk otobüsü şoförleri içme suyuna sahip çıktı

Bartın’da yüz bin kişinin evlerinde ve iş yerlerinde içme suyu olarak kullandıkları ’kavşak suyu’nun tehlikeye girdiğini gören özel halk otobüsü şoförleri, otobüslerin önüne afişler asarak Bartın halkına kavşak sularına sahip...

13 Nisan 2018 Cuma 16:30
Halk otobüsü şoförleri içme suyuna sahip çıktı

Bartın’da yüz bin kişinin evlerinde ve iş yerlerinde içme suyu olarak kullandıkları ’kavşak suyu’nun tehlikeye girdiğini gören özel halk otobüsü şoförleri, otobüslerin önüne afişler asarak Bartın halkına kavşak sularına sahip çıkmaları yönünde çağrıda bulundular.

Otobüs şoförleri araçlarının önüne astıkları afişlerde, “100 bin kişiye su sağlayan Kavşak Suyunu termik santralden koruyalım” ve “Termik santralin Kavşak Suyumuzu tehdit ettiğini biliyor musunuz” yazılarına yer verdiler. Bartın Belediye Otobüs Durakları Başkanı Zekai Özdemir konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Edindiğimiz bilgiye göre yeni yapılmak istenen termik santralin Bartın’ın içme suyuna yani kavşak suyuna zarar vereceğini öğrendik. Şirket termik santralde kullanması gereken tatlı suyu bulamamış ve kavşak suyunu kullanmak üzere planlar yapmaya başlamış durumda. Kavşak suyumuza zarar vereceği için arkadaşlarımızla toplandık. Otobüs sahipleri durak çalışanları karar aldık. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek, kamuoyu oluşturmak için bu adımı attık."

Bartın halkı, 16 Nisan günü Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinde görülecek olan termik santral ÇED iptal duruşmasına katılacaklarını ifade etti.
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