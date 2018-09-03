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''Hakkınızı helal edin”

Karacasu Kaymakamlığı’ndan Malatya Yazıhan Kaymakamlığına atanan Güher Sinem Büyüknalçacı,veda mesajı yayınladı. Büyüknalçacı,'' Görevim süresince beni bir kardeşi,evladı,ablası,teyzesi olarak bağrına basan Karacasu’ma teşekkür ediyorum. Benim size hizmetle geçirdiğim her dakikam helal olsun. Hakkınızı helal edin” dedi. Büyüknalçacı'nın  20 gün sonra Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kaymakam olarak göreve başlayacağını belirtti.

''Hakkınızı helal edin”

Karacasu Kaymakamlığı’ndan Malatya Yazıhan Kaymakamlığına atanan Güher Sinem Büyüknalçacı,veda mesajı yayınladı. Büyüknalçacı,'' Görevim süresince beni bir kardeşi,evladı,ablası,teyzesi olarak bağrına basan Karacasu’ma teşekkür ediyorum. Benim size hizmetle geçirdiğim her dakikam helal olsun. Hakkınızı helal edin” dedi. Büyüknalçacı'nın  20 gün sonra Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kaymakam olarak göreve başlayacağını belirtti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:15
''Hakkınızı helal edin”

RENKLİ KİŞİLİĞİ İLE TANINIYOR

Renkli kişiliği, çocuklara olan düşkünlüğü ve Karacasu’da yaptıkları ile halkın içinden biri olan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı veda mesajına “Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile ilk göz ağrım Karacasu ilçemizden Malatya ili Yazıhan ilçemize tayinim çıkmıştır. Üzerine basarak söylemek isterim ki, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum mesleğime Karacasu’nuzda başlamak benim için hep bir onur oldu. Görevim süresince beni bir kardeşi,evladı,ablası,teyzesi olarak bağrına basan Karacasu’ma teşekkür ediyorum. Benim size hizmetle geçirdiğim her dakikam helal olsun. Bir süre daha (15-20 gün) Karacasu’muzda görevdeyim,bu süreçte de ilk dakikalar gibi çalışmaya devam inşallah. Bir süre daha birlikteyiz. İlk göz ağrımdan ayrılmak elbette buruk olacak ama mesleğime ‘Vatanımın her bir köşesinde layıkı ile çalışmaya’ talip olarak başladım, Allah bundan sonraki süreçte mahcup etmesin. Hakkınızı helal edin” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Hakkınızı Helal Edin
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