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Hakkari'de 31 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 31 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Hakkari'de 31 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 31 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 14:32
Hakkari'de 31 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

 Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge, 8 Şubat 2018 günü saat 00.00.01’den 22 Şubat 2018 günü saat 23.59.59’a kadar, ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” denildi.Açıklamada, ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı belirtildi. 

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hakkari‘özel Güvenlik Bölgesi’
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