Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114946
ALTIN
170.062
DOLAR
3.9640
STERLİN
5.5626
EURO
4.8827

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Taşeronda zoru başardık"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Taşeron sorununda zoru başardık. Taşeron çalışanların ve üyelerimizin kadroları hayırlı olsun” dedi.HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 696 Sayılı KHK düzenlemesi ile gerçekleştirilen taşeron...

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Taşeronda zoru başardık"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Taşeron sorununda zoru başardık. Taşeron çalışanların ve üyelerimizin kadroları hayırlı olsun” dedi.HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 696 Sayılı KHK düzenlemesi ile gerçekleştirilen taşeron...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:27
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Taşeronda zoru başardık"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Taşeron sorununda zoru başardık. Taşeron çalışanların ve üyelerimizin kadroları hayırlı olsun” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 696 Sayılı KHK düzenlemesi ile gerçekleştirilen taşeron işçilerin 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle kadroya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Arslan, HAK-İŞ olarak 2007 yılında örgütlenme sürecinin başlatılarak taşeron işçilerin kadro mücadelesini 2014 yılında yeni bir aşamaya taşıdıklarını ve 81 ilden Ankara’ya davet edilen binlerce taşeron işçinin katılımıyla büyük bir kampanya başlattıklarını ifade etti. Taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadro sorununun çözümü için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koyduklarını dile getiren Arslan, "Fiilen taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini başlatmıştık. Verilen büyük mücadeleler sonucunda, taşeron emekçi arkadaşlarımız kadrolarına kavuşmuş bulunmaktadır. Taşeron sorununda zoru başardık. Taşeron çalışanların ve üyelerimizin kadroları hayırlı olsun. Kuşkusuzdur ki, bu başarı büyük HAK-İŞ ailesinin başarısıdır. Taşeron emekçisi kardeşlerimizin devlet tarafından istihdam edilerek kadroya alınmaları, iş barışı ve iş verimliliğine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Kadro hakkını elde etmiş tüm taşeron çalışan arkadaşlarımızın verdiği güven, güç ve heyecanla ülkemizin her noktasında örgütlenmemizi yoğunlaştırıp, tüm emekçilerin umudu olmaya devam edeceğiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak taşeron işçilerin tamamı diye yola çıktık. Hükümetimiz gelinen noktada bazı konularda kapsamı genişletirken, KİT’ler gibi bir konuda beklenmedik bir kısıtlamaya gitti. Kamuoyu şunu bilmelidir ki KİT’lerde çalışan taşeron işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Ancak, fotoğrafın büyüğüne bakmak gerektir. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla, kapitalizme karşı, devlet küçülmelidir diyenlere karşı büyük bir meydan okuma yapmıştır. Bu vesile ile taşeron emekçisi arkadaşlarımıza kadro verilmesi için konunun ilk başından beri yakın takipçisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na, Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bizimle birlikte yürüyen, bize inanan ve güvenen tüm taşeron emekçilerimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyor, aileleriyle aydınlık ve bereketli yarınlar diliyoruz. Bu vesile ile kapsam dışında kalarak kadroya geçirilemeyen arkadaşlarımızın, durumlarının tekrar değerlendirilerek kadroya geçirilmesini talep ve temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt STSO Başkan Vekili Kuzu vefat etti
Siirt STSO Başkan Vekili Kuzu vefat etti
Taşerondan kadroya geçen personellerin duygulu anları
Taşerondan kadroya geçen personellerin duygulu anları
Yerli restoran zinciri, 13’üncü şubesini İstanbul’a açtı
Yerli restoran zinciri, 13’üncü şubesini İstanbul’a açtı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim