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HAFTADA 226 GRAM EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,Bakanlık tarafından geçen yıl hazırlanan "Türkiye'de İsraf Raporu"nun sonuçlarını paylaşarak, "Yaptırdığımız israf araştırmasına göre Türk insanı ekmeğin yüzde 10'unu çöpe atmaktadır. Bu, haftada kişi başına 226 gram ekmeğin çöpe gitmesi demektir" dedi.

HAFTADA 226 GRAM EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,Bakanlık tarafından geçen yıl hazırlanan "Türkiye'de İsraf Raporu"nun sonuçlarını paylaşarak, "Yaptırdığımız israf araştırmasına göre Türk insanı ekmeğin yüzde 10'unu çöpe atmaktadır. Bu, haftada kişi başına 226 gram ekmeğin çöpe gitmesi demektir" dedi.

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 10:43
HAFTADA 226 GRAM EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Bir taraftan üretimi artırmak istediklerini vurgulayan Tüfenkci, diğer taraftan da israfın azalması ve bitmesi için çalışmalar sürdürdüklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya'da Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) 14. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nin açılışına katıldı.Yerli ve yabancı un üreticileri ile ihracatçıların bir araya getiren kongrede konuşan Bakan Tüfenkci, ekonominin lokomotifi özel sektör ile birlikte tüm kriz senaryolarını tersyüz ettiklerini belirtti.

2017'nin bir sıçrama yılı olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, 2018'in ise hamle yılı olacağını, bunu sanayi, tarım, hayvancılık ve diğer tüm sektörlerle beraber başaracaklarını ifade etti.

Bakan Tüfenkci, 2017'de ihracatın yüzde 10,2 oranında arttığını hatırlatarak, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi ile tarımın, buğdayın anavatanı olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Tarımın toplam istihdamdaki payının yüzde 28,7 ile ciddi bir boyutta olduğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, "Yoksulluğun azaltılmasında tarım sektöründeki büyüme, diğer sektörlere göre 3.2 kat daha etkilidir. Tarımsal kalkınma, tarım sektörü dışındaki diğer sektörlerin büyümesini de teşvik edebilir. Bu nedenle tarım bizim için hayati öneme sahiptir" diye konuştu. Tüfenkci, tarımsal üretimi teşvik ederken tarım ticaretini geliştirmek için önemli adımlar attıklarını kaydederek, tarım ticaretinin kolaylaştırılması, ihracatının artırılması konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin bugün itibariyle dünyanın önemli buğday ve un üreticilerinden olduğunu ifade eden BakanTüfenkci, un sektörünün milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkilediğini söyledi.Tüfenkci, Türkiye'nin kendine yeten gıda üretimi ile dünya gıda güvenliği konusunda önemli bir ülke haline geldiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye'nin dünya un ihracatında dünyada ilk sıradadır. 6 yıldır sürdürdüğü birincilikleri devam ettirmesini temenni ediyorum. Sektörümüz daha çok katma değer sağlayacak adımları atmalı. Rekabetçiliği korurken, markalaşarak ve farklılaşarak, talepleri dikkate alarak pazarlarda derinleşmeli."

IRAK HÜKÜMETİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Bakan Tüfenkci, Irak Merkezi Hükumetinin Türk menşeli gıda ürünlerine ton başına 60 dolarlık vergi uygulamasına yönelik olarak ise şöyle konuştu:

"Irak pazarındaki zorlukları biliyoruz. Bunun için hem Ekonomi Bakanlığı hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Nisan ayının başında Irak hükümeti ile KEK (Karma Ekonomik Komisyon) toplantısı yapılacak. Orada da önemli gündem maddelerimizden birisi Irak hükümetinin gıdaya koyduğu tarife dışı engellerle mücadele olacak. O masamızda birinci gündem maddelerimizden olacak."

Özel sektöre güvendiklerini, kamu bir yatırım yapıyorsa özel sektörün beş yatırım yaptığını kaydeden Tüfenkci, özel sektörle büyümek istediklerini, onların önündeki engelleri kaldırmayı birinci vazife olarak gördüklerini dile getirdi.

EKMEĞİN YÜZDE 10'U ÇÖPE GİDİYOR

Tüfenkci, Bakanlık tarafından geçen yıl hazırlanan "Türkiye'de İsraf Raporu"nun sonuçlarını katılımcılarla paylaşarak, "Yaptırdığımız israf araştırmasına göre Türk insanı ekmeğin yüzde 10'unu çöpe atmaktadır. Bu, haftada kişi başına 226 gram ekmeğin çöpe gitmesi demektir. İsraf konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

Bir taraftan üretimi artırmak istediklerini vurgulayan Tüfenkci, diğer taraftan da israfın azalması ve bitmesi için çalışmalar sürdürdüklerini sözlerine ekledi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 10.03.2018 10:47
Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciEkmekçöpTürkiyede İsraf Raporunun Sonuçları
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