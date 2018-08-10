Hacı kafilesi yola çıktı

Hac ibadetlerini yerine getirmek için Suudi Arabistan’a gidecek hacı adayları için Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında uğurlama töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Binası yanında gerçekleştirilen törene, Büyükşehir Genel Sekreteri Metin Torun, Başkan Danışmanı Mehmet Güner, İl Müftüsü Ümit Çimen, Hacılar ile yakınları katıldı. Kutsal yoluculuğa çıkan Hacılara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kumanya paketi takdim edildi.

Belediye yanında gerçekleşen törende İl Müftüsü Ümit Çimen kısa bir konuşma yaptı. Hacı adayların mukaddes bir yolculuğa çıktığını belirten Çimen hac farizasını yerine getirirken yapılması gerekenler hakkında da bilgiler verdi. Hacı adayları salâvatlarla ve dualarla uğurladılar. (Bülten) busabahmalatya.com