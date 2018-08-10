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Hacı kafilesi yola çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında 188 hacı kutsal topraklara gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi yanından yola çıktı. Düzenlenen uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.

Hacı kafilesi yola çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında 188 hacı kutsal topraklara gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi yanından yola çıktı. Düzenlenen uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 13:40
Hacı kafilesi yola çıktı

Hac ibadetlerini yerine getirmek için Suudi Arabistan’a gidecek hacı adayları için Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında uğurlama töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Binası yanında gerçekleştirilen törene, Büyükşehir Genel Sekreteri Metin Torun, Başkan Danışmanı Mehmet Güner, İl Müftüsü Ümit Çimen, Hacılar ile yakınları katıldı. Kutsal yoluculuğa çıkan Hacılara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kumanya paketi takdim edildi.

Belediye yanında gerçekleşen törende İl Müftüsü Ümit Çimen kısa bir konuşma yaptı. Hacı adayların mukaddes bir yolculuğa çıktığını belirten Çimen hac farizasını yerine getirirken yapılması gerekenler hakkında da bilgiler verdi. Hacı adayları salâvatlarla ve dualarla uğurladılar. (Bülten) busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 10.08.2018 13:42
Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BakanlığıYolHacı Kafilesi
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