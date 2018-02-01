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HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milyonlarca hacı adayının beklediği gün geldi.

HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milyonlarca hacı adayının beklediği gün geldi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 17:58
HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile, Hac kura sonuçları bugün belli oldu.İşte kutsal topraklara gitmeyi hak kazananlar için TC kimlik no ile hac.diyanet.gov.tr sorgulama sayfası ve tüm detayları...

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hac kura çekimi saatini araştıran milyonlarca vatandaş, bir yandan da hac kura sonuçlarının nereden öğrenileceğini araştırıyor. Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hac sonuçları açıklama ekranında erişime açıldı.
Vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresinden ulaşabilecek. Bu yıl hac için mukaddes topraklara gidişler Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Hacı adayları Kurban Bayramından bir gün önce yani arefe günü Vakfe için Arafat’ta olacak.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden kutsal topraklara giden milyonlarca mümin, Arafat Vakfe’sinin ardından diğer görevleri de tamamlayıp hacı olacak.Katsayılı kura sistemi, hac başvurusu yapan ancak kurada ismi çıkmayan hacı adaylarının mağduriyetini gidermek adına kullanılan bir sistemdir. Hacı adaylarının isimleri başvurdukları her yıl için belirli bir oranda katlanarak kura listesine girer. Böylece ilk kez başvuran hacı adaylarına oranla isimleri kurada daha çok yer alır.

HACCA GİTMEK İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?
 

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılacak.Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek

İHA

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SONUÇLARI BELLİHAC KURA
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