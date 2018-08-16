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HAC BEREKETİ

Türkiye’de tüm havalimanlarındaki yolcu artışı yüzleri güldürdü. Bazı havalimanlarında yüzde 899 dış hat yolcu artışı yaşanırken, bu artış Türkiye genelindeki havalimanlarında ise yüzde 30 oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, yolcu sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, dış hat yolcu sayısında yüzde 55 artış görülen Malatya Havalimanı’ndan Almanya'ya (Düsseldorf) seferler de gerçekleşti.

HAC BEREKETİ

Türkiye’de tüm havalimanlarındaki yolcu artışı yüzleri güldürdü. Bazı havalimanlarında yüzde 899 dış hat yolcu artışı yaşanırken, bu artış Türkiye genelindeki havalimanlarında ise yüzde 30 oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, yolcu sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, dış hat yolcu sayısında yüzde 55 artış görülen Malatya Havalimanı’ndan Almanya'ya (Düsseldorf) seferler de gerçekleşti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:07
HAC BEREKETİ

Hacı adayları ve turizm sezonu nedeniyle havayolu yolcu sayıları birçok havalimanında artış gösterirken, yolcu sayılarında yüzde 899 artışla Şanlıurfa GAP Havalimanı ilk sırada yer alırken, yüzde 555 artış görülen Bursa Yenişehir Havalimanı en çok artışın yaşandığı ikinci havalimanı oldu.

TÜRKİYE’DEKİ TÜM HAVALİMANLARINDA YOLCU SAYISI ARTTI

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, sosyal medya hesabından Temmuz ayında Hac uçuşlarının da dönemsel etkisiyle, yüzde 30’un üzerinde artış yaşanan havalimanları ve bu havalimanlarından yapılan dış hat seferleriyle ilgili bilgi paylaştı.

Buna göre, Temmuz ayında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nın dış hatlar yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 899 artış gerçekleşti. Bu havalimanından tüm dış hat uçuşları Suudi Arabistan’a (Medine) yapıldı.

Dış hat yolcu sayısında yüzde 555 artış görülen Bursa Yenişehir, yüzde 291 artış görülen Van Ferit Melen, yüzde 121 artış görülen Amasya Merzifon havalimanlarından dış hat seferleri Suudi Arabistan'a (Medine) yapıldı.

MALATYA’DAN ALMANYA’YA

Dış hat yolcu sayısında yüzde 64 artış gerçekleşen Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’ndan Almanya (Düsseldorf) ve Suudi Arabistan'a (Medine) seferler yapıldı. Dış hat yolcu sayısında yüzde 59 artış görülen Muğla Milas Bodrum Havalimanı’ndan Belçika, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Polonya, İsveç, Litvanya, Bulgaristan, KKTC, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Çekya, İsrail, Avusturya, Romanya, İsviçre, Moldova, Sırbistan Karadağ, Slovakya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Özbekistan ve Hindistan’a sefer düzenlendi. Dış hat yolcu sayısında yüzde 55 artış görülen Malatya Havalimanı’ndan Almanya'ya (Düsseldorf) seferler gerçekleşti.

Dış hat yolcu sayısında yüzde 52 artış gerçekleşen Elazığ Havalimanı’ndan, Almanya (Frankfurt/Düsseldorf/Hanover) ve Suudi Arabistan (Medine), Irak'a (Erbil) sefer düzenlendi.
Dış hat yolcu sayısında yüzde 43 artış görülen Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan, Almanya, Avusturya, Suudi Arabistan ve Kuveyt’e sefer yapıldı.

Dış hat yolcu sayısında yüzde 40 artış gerçekleşen Trabzon Havalimanı’ndan Almanya, Slovenya, Avusturya, Bahreyn, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri’ne seferler düzenlendi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hac BereketMalatyaHavalimanı
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