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GÜVENLİK BİRİMLERİNE 335 BİN 242 ÇOCUK TESLİM EDİLDİ

2017 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2016 yılına oranla yüzde 5 artarak 335 bin 242’e ulaştığı görüldü.

GÜVENLİK BİRİMLERİNE 335 BİN 242 ÇOCUK TESLİM EDİLDİ

2017 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2016 yılına oranla yüzde 5 artarak 335 bin 242’e ulaştığı görüldü.

07 Ağustos 2018 Salı 11:35
GÜVENLİK BİRİMLERİNE 335 BİN 242 ÇOCUK TESLİM EDİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2017 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısının 2016 yılına oranla yüzde 5 artarak 335 bin 242’ye yükseldiği saptandı. Bu sayının yüzde 57,7’sini 15 ila 17 yaş arası, yüzde 23,3’ünü 12 ila 14 yaş grubu, yüzde 18,5’i ise 11 yaş altındaki çocuklar oluşturdu.

EN ÇOK YARALAMA SUÇUNA KARIŞTILAR

Gerçekleştirilen medya incelemesinde ise, güvenlik birimleriyle ilgili 2017 yılında 3 bin 571 haber çıkışı belirlenirken, çocuk suçlularla ilgili de 2 bin 676 haber tespit edildi. Raporda, güvenlik birimine gelen 335 bin 242 kişinin yüzde 66,1’inin erkek çocuklarının oluşturduğu görülürken, yüzde 33,9’unu ise kız çocuklarının oluşturduğu kaydedildi. Bu çocuklar güvenlik birimine çeşitli sebeplerden ötürü getirilirken, yüzde 46,2’sinin mağdur olarak geldiği görüldü. Yüzde 32,2’sinin ise kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiil işlediği anlaşılırken, yüzde 13,7’sinin bilgisine başvurma, yüzde 3,4’ünün kayıp, yüzde 4,4’ünün ise başka nedenlerden dolayı getirildiği saptandı. Suça sürüklenen çocukların da en çok yaralama olayına karıştığı gözlendi. Böylelikle yaralama olayına karışanların oranı yüzde 34,4 olarak görülürken, yüzde 24,8’inin hırsızlık, yüzde 6,6’sının Pasaport Kanunu’na muhalefet, yüzde 6,2’sinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3,9’unun ise mala zarar verme suçlarına karıştığı tespit edildi.Elde edilen veriler neticesinde, güvenlik birimine getirilen çocukların yüzde 68,5’i ailesine teslim edilirken, yüzde 19,8’inin adli birimlere, yüzde 3,4’ünün ise sosyal kurumlara teslim edildiği kaydedildi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
GüvenlikMalatyaTÜİK
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