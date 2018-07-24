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Gürkan’ın 24 basın bayramı mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Gürkan’ın 24 basın bayramı mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

24 Temmuz 2018 Salı 15:26
Gürkan’ın 24 basın bayramı mesajı

Gürkan, mesajında, “Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış ve sansür, ağır suçlardan biri sayılmıştır. Bu nedenle bugün ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de, hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, “Basın, Milletin müşterek sesidir” ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Ayrıca bu günleri fırsat bilerek, böylesine önemli bir görevi yerine getiren basın emekçilerinin çalışma şartları bakımından çok daha iyi, çok daha ileri bir seviyeye getirilmesi için neler yapılacağı da yeniden değerlendirilmelidir. Basında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümü vesilesiyle başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” ifadelerine yer verdi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanBasın Bayramı
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