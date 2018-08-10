Gürkan’dan işbirliği vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Burada konuşan Başkan Gürkan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirterek, “ÖNDER İmam Hatipliler Derneği hakikaten yoğun ve güzel çalışmalar yapıyor. Özellikle bu binanın buradaki öğrencilerimize uygun bir hale getirilmesinde yoğun bir çalışma içerisine girdi. Belediyemiz de bu konuda gerekli yardım ve desteği verdi. Arkadaşlarımıza katkıda bulunmaya gayret ettik. Çalışmalardan sonra bina tanınamayacak kadar güzel bir hale gelmiş. Ayrıca bu öğrencilerimizin milli, manevi değerlere bağlı olarak yetiştirilmesi noktasında, onların etüt programlarını takip etmesi noktasında buradaki değerli başkan ve yönetim kurulu üyesi hocalarımızın çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Bu çalışmalarından dolayı tüm bu ekibe teşekkür ediyorum. Çalışmalarının devamını temenni ediyorum. Bizlerde zaten katılımcı belediyecilik anlayışı olarak sivil toplum kuruluşları olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikalarımız olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderlerimiz olsun, onların görüş ve önerilerini her zaman alıyoruz ve bunları anlamlı ve önemli görüyoruz. Onların görüş ve önerileri bizim aynı zamanda yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında önemli katma değer sağlıyor. Zaten şehri yaşanabilir şehir yapmak istiyorsanız, şehri faziletli bir şehir yapmak istiyorsanız ve şehri yaşanılabilir sosyal anlamda, insanların birbirleriyle ilişkilerinin barışçıl ve huzurlu bir ortam haline getirmek istiyorsanız, sivil toplum örgütleri ve şehrin dinamikleri ile birlikte şehri yönetmek gerekir. Bizlerde buna özel önem gösteriyoruz. Çünkü bunlar şehrimizin değerleridir. Şehrin değerlerinin bize sunmuş oldukları fikir ve öneriler bizim için hep anlamlı olmuştur. Bugünde bu derneğimizin fikir ve önerilerini almak istişarelerde bulunmak amacıyla bugün burada bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ise, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Bölgemizin tarihi medeniyeti kadar eski olan bir beldenin başkanını ağırlamak hakikaten heyecan verici bir duygu. Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı ve ekibinin ÖNDER İmam Hatipler Derneği Malatya Şubesini ziyaret etmeleri dolayısıyla şükranlarını arz ediyoruz. İmam Hatipler Derneği 1958 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Bu sivil toplum örgütü özelde ilgilendiği alan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, mezunları arasındaki dayanışmayı sağlamaktır. İmam Hatipler Derneği, bakanlar kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir sivil toplum örgütü. Belediyemizin ne kadar kamu adına ne kadar sorumluk icra makamında ise bizlerde sivil toplum alanında kamu sorununu üstlenmiş durumdayız. Karşılık saygı ve sevgi diyaloglarını gözeterek, bu hukuku koruyarak bizler çalışmalarımızı yürütmekteyiz” diye konuştu. busabahmalatya.com