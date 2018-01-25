Gürcistan’da "Zeytin Dalı Harekatı" anlatıldı

Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik başlatılan harekata ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan’nın başkenti Tiflis’te yer alan Büyükelçilik binasında Afrin bölgesinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” konusunda Gürcü basınını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Gürcistan basın mensupları Zeytin Dalı Harekatı konusunda Büyükelçi Yazgan’a soru sorarak bilgi aldı.

Büyükelçi Yazgan, “Türkiye tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adı altında terörle mücadele operasyonu, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanılarak yürütülüyor” dedi. Büyükelçi Yazgan, "Bu operasyon, Suriye’de yaşayan Kürt halka karşı değil, Suriye’deki terörist PKK grubunun kolları olan PYD ve YPG’ye yöneliktir” diye konuştu.

Yazgan, harekatın Türkiye’nin daha önce DEAŞ terör örgütüne karşı düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı gibi Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde ulusal güvenliğine yönelik sürekli tehdidin önlenmesi için başlatılan bir operasyon olduğunu ifade etti. Harekatın amacının Türkiye’nin sınırları içindeki tehditleri önlemeye yönelik olduğunu kaydeden Büyükelçi, “Bu operasyonlar uluslararası hukuk normlarına uyuyor. Terörizm tehdidi ortadan kaldırılana kadar askeri operasyonlar devam edecek. Bu operasyonlar Suriye’nin toprak bütünlüğünü de destekliyor" şeklinde konuştu.