Gümrük kapılarındaki yazılımlar yenilenecek

Karkamış Gümrük Kapısı’nın açılışını yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrüklerdeki yazılımların yenileneceğini belirterek, "Gümrüklerdeki yazılımı tekrardan gözden geçiyoruz. İhale için hazırlıklarımız bitti. Tüm gümrüklerimiz dijital ortama taşıyacağız" dedi.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye’nin Cerablus kentine açılan Karkamış Gümrük Kapısı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. A sınıf bir kapı haline dönüştürülen Karkamış Gümrük Kapısı’nın açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, kaymakamlar, belediye başkanları, oda başkanları, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Tüfenkci, gümrük kapılarındaki yazılımların yenileneceğini söyleyerek, "Gümrüklerdeki yazılımı tekrardan gözden geçiriyoruz ve ihale ediyoruz. İhale için hazırlık ve işlemlerimiz bitti. Kararımızı vereceğiz, tüm gümrüklerimiz dijital ortama taşıyabileceğiz" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, gümrük kapılarının ülke için önemine değinerek, "2023 yılında gayri safi yurt içi hasılamız 2 trilyon dolara, ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarılması gibi, makro ekonomik hedefleri ortaya koymuş bir ülke olarak, sınır güvenliğinin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, ticaretin kolaylaştırılması, gümrük iş ve işlem sürelerinin kısaltılması gibi hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için yeni kapıların açılması, mevcut tesislerimizin yenilenmesi, bu hedefler için hayati önem taşımaktadır. Gümrük kapılarımız, esasında dünyaya açılan pencereleri" dedi.

Hatay’a yeni bir gümrük kapısı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın ardından Karkamış Sınır Kapısı’nın, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Çobanbey ve Öncüpınar Kapılarının revize edilmesi için çalışmalara başlandığını hatırlatan Tüfenkci, Hatay’da da insani yardım ve geçişleri hızlandırabilmek için yeni bir gümrük kapısı planladıklarını kaydetti.

Bakan Tüfenkci, Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını başarıyla tamamlayan Türkiye’ye yönelik eleştiride bulunanlara da çağrı yaparak, "Hariçten gazel okuyanlar, Türkiye’nin Suriye’de ne iş var diyenler vardı ya, Afrin’e girmesin diyenler vardı ya Türkiye burada fazla kalmasın diyenler var ya, Karkamış’a, Kilis’e, Elbeyli’ye gelsinler, ne demek istediğimizi, niçin orada bulunduğumuzu çok iyi anlarlar" şeklinde konuştu.

Fransa’ya tepki

Bakan Tüfenkci, Türkiye’yi eleştiren Fransa’ya da tepki göstererek, "Hani o Fransa hariçten gazel okuyordu ya. Türkiye operasyonlar yapmasın diyorlardı ya. Onların Suriye’ye hemen açılan bir kapısı var mı? Suriye’de oyun kurmaya çalışan ülkelerin sınırı var mı? Gelip, Karkamış’a görsünler" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, FETÖ, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin hepsiyle aynı anda mücadele edildiğini vurgulayarak, "Asla ve asla terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Biz bir yandan Türkiye’yi büyütürken, bir yandan da terörün her türlüsüne karşı mücadele veriyoruz. FETÖ, PKK, DHKP-C, YPG terör örgütlerine karşı, DEAŞ’a karşı mücadele veriyoruz. Ve hepsiyle de aynı anda mücadele ediyoruz. Hepsini de terör örgütü kabul ediyoruz. Terörist ayrımı yapmadan terörün bir insanlık suçu olduğunu görerek biz bu mücadeleyi veriyoruz. Mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Bazıları kıskançlıklarından çatlasa da en fazla büyüyen ikinci ülke olduk"

Tüfenkci, Türkiye bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken diğer yandan ise ülkenin kalkındırılması, insanların refah düzeyinin arttırılması için çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Türkiye 2017 yılında büyüme hikayesi yazdı, büyüme başarısı gösterdi. Birileri eleştirse de kıskançlıklarından çatlasa da, hormonludur, bilmem nedir? Hani bize yansımıyor dese de, Türkiye 7.4 ile dünyanın en fazla büyüyen ikinci ülkesi oldu. G20 ülkeleri arasında da birinci sırada yer aldı" şeklinde konuştu

Bakan Bülent Tüfenkci, sınır kapılarının modernizasyonunun önem ve aciliyetine değinerek, "Sınır kapılarımızın modernizasyonunu, sınır geçişlerin daha güvenli ve hızlı olmasını arzuluyoruz. Bunun elzem olduğunu biliyoruz. Gümrük kapılarımızın teknolojinin sağladığı tüm imkanlarla donatılması, her bakımdan sağlıklı bir alt yapıya kavuşturulması konusunda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Sınır kapılarımızın modern bir şekilde yeniden inşa edilmesi, trafik akışının rahatlatılması, hızlandırılması, gümrük işlemlerinin sürelerinin hızlandırılması, uluslararası standartlarda hizmet sunulması, imajın pozitif yönde değiştirilmesi ve ülkemizin tanıtılması bakımından çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. İlimizdeki valilerimizle yakın işbirliği içerisinde Türkiye’nin şanına yakışır bir şekilde sınır kapılarımızı modernize ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Habur Sınır Kapısı’nın modernizasyonu tamamlandı

Bakan Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı’nda da modernize çalışmalarının tamamlandığını müjdeleyerek, "İnşallah Habur Sınır Kapısı’nı 80 milyon liralık yatırımla, yap işlet devret ile orayı da çok farklı noktaya getireceğiz. Çobabey’in ihalesi yapılıyor, kısa zamanda Öncüpınar’ın da ihalesini yapıp, orayı da farklı bir noktaya getireceğiz. Karkamış daha önce de vardı ama A sınıfı değildi. İthalatın ve ihracatın yapıldığı, sınır geçişlerinin kolaylaştırıldığı, kontrolün sağlamlaştırıldığı, kaçakçılıkla mücadelede etkin bir rol oynayacak kapasiteyle Karkamış’a sınır kapılarımız arasına kattık. Kısa zamanda hak ettiği yere de geldi. Ciddi de bir talep ve eksikliği de gidermiş oldu" diye konuştu.

Tüfenkci, Karkamış Sınır Kapısı’nın hizmetleri ve özellikleri hakkında da bilgi verirken, "15 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz bu kapı, tek durak sistemine uygun 4 peron bir adet mobil xray, 2 adet baş xray, 4 adet dedektör köpeği (çay, tütün, patlayıcı ve narkotik olmak üzere) 1 adet hangar araması, 2 adet yolcu salonuyla butik ve güzel bir gümrük kapımız oldu" dedi.

Tır park müjdesi

Bakan Tüfenkci Karkamış Gümrük Sahası’nın hemen yanında tır park alanı yapılacağını da müjdeleyerek, park projesinin Türkiye için örnek bir proje olduğunu kaydetti. Tüfenkci, "İnşallah hemen yanı başında tır park alanın yapılması için hazırlanan proje de bitti. Örnek bir proje oldu. Bundan sonraki tır parkları da en az bu standardında olacak. Biz Karkamış’a Türkiye’de yeni bir standardı belirleyen bir tır parkını da yapacağız. Pazartesi günü projeyi Gaziantep Valiliğine göndereceğiz. İnşallah kısa zamanda ihalesini yaptıracak, en kısa sürede bunu da hayata geçirmiş olalım" şeklinde konuştu.

"Türkiye’yi transit üs haline getireceğiz"

Tüfenkci, ticaretin en hızlı ve ucuz yönden yapılabilmesi için gümrük kapılarını geliştirerek Türkiye’yi transit üs haline getirileceğini anlattı. Bakan Tüfenkcı, "Esasında rekabet gücü daha yüksek, daha iyi, ucuza ve hızlı bir şekilde teslim edilen ticaretin özellikle Türkiye ekonomisini 2023’e taşıması bakımından önemli. Buradaki hızımız, hem transit ülke olarak gelişimimize, hem de lojistik firmalarımızın gelişmesine vesile olacak. Türkiye’yi bir transit üs haline getireceğiz" diye konuştu

Yapılan konuşmalarının ardından Karkamış Gümrük Kapısı törenle hizmete açıldı. Vali Yerlikaya tarafından günün anısına Bakan Tüfenkci’ye hediye verilirken, Tüfenkci ve beraberindeki protokol gümrük sahasında gezerek, incelemede bulundu.