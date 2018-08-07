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Gülay Caddesinde çalışmalar devam ediyor

Tecde yolunu Mıhlıdut Caddesine bağlayan önemli bağlantı yollarından biri olan Gülay Caddesinde 14 metre genişliğinde yol 2 metre genişliğinde çift taraflı otopark, 1 metre genişliğinde yine çift taraflı bisiklet yolları yapılıyor.

Gülay Caddesinde çalışmalar devam ediyor

Tecde yolunu Mıhlıdut Caddesine bağlayan önemli bağlantı yollarından biri olan Gülay Caddesinde 14 metre genişliğinde yol 2 metre genişliğinde çift taraflı otopark, 1 metre genişliğinde yine çift taraflı bisiklet yolları yapılıyor.

07 Ağustos 2018 Salı 14:11
Gülay Caddesinde çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gülay Caddesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kent içi araç ve yaya trafiğinin daha düzenli hale gelebilmesi için yol açma, yol genişletme, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokak çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tecde bölgesinde 900 metre uzunluğunda 25 metre imar genişliğine sahip Gülay Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij caddesine dönüştürülüyor.

Cadde de ilk olarak altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlara ait altyapının da tamamlanmasıyla birlikte üstyapı çalışmalarına başladı. Üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım, yol, otopark, bisiklet yolları, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

14 metre genişliğinde yolun yapılacağı cadde de 2 metre genişliğinde çift taraflı otopark, 1 metre genişliğinde yine çift taraflı bisiklet yolları yapılıyor. Gülay Caddesi Tecde yolunu Mıhlıdut Caddesine bağlayan önemli bağlantı yollarından bir tanesi.

Büyükşehir Belediyesi Mıhlıdut Caddesi’nde de yine düzenleme çalışmaları yapıyor. Çalışmaların büyük bölümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Gülay Caddesini de bu yıl içerisinde tamamlayacak. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gülay CaddesiçalışmalarTecde Yolu
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