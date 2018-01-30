GÜL GİBİ MANTAR

En faydalı mantar türlerinden bir tanesi olan istiridye mantarı Kasap Pazarı Meyve ve Sebze Hali’ndeki Malatya Hal Pazarı’ndaki yerini aldı. Kat kat olan, farklı görünüm ve tadıyla diğer mantarlardan ayrılan istiridye mantarı görenlerin ilgisini çekiyor. İstiridye mantarı hakkında bilgiler veren ve satışının yoğun olduğunu belirten Fevzi Kuşbay isimli esnaf, istiridye mantarının çok farklı bir mantar olduğunu dile getirdi.

2 GÜNDE BİR TAZE OLARAK GELİR

İstiridye Mantarı’nın diğer mantarlara göre daha lezzetli olduğunu ifade eden Kuşbay, “İstiridye mantarı çok farklı bir mantar türü. Çok lezzetli. Özellikle bu mantarı tereyağında kavurarak yapıyorlar ve tadı da aynı dönere benziyor. Soğanla, biberle, et ve tavukla da kavurabiliniyor. Biz bu mantarları Doğanşehir’den getiriyoruz. Bir kültür mantarıdır ve özel yetiştiriliyor. Bize bu mantarları getiren arkadaşımız 2 günde bir taze olarak getirir. İstiridye mantarına talep oldukça fazla. İstiridye mantarının özelliği kat kat olması ve bir gülü anımsatması. Vatandaşlarımız bu mantarı gördüklerinde çok fazla şaşırıyorlar ve mantar hakkında bir şeyler öğrenmek için ilgi gösteriyorlar. Alıştılar ve aldıklarından sonra tekrar almaya geliyorlar. Diğer mantarlardan en büyük farkı daha lezzetli olması” diye konuştu.busabahmalatya.com