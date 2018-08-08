GRAM ALTIN 200 TL’Yİ GEÇTİ

205 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 205,20 liradan, bin 351 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 372 liradan, 187 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 191 liradan, bin 320 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 340 liradan, 660 liradan alınan yarım ziynet 670 liradan ve 330 liradan alınan çeyrek ziynet 335 liradan satılıyor.

DÜĞÜN SEZONU

Altın fiyatlarındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Vatandaşlar atın bozduruyorlar fakat bu sayı fazla değil. Bunun da iki sebebi var: Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve altın fiyatlarının şu anda yüksek olması” diye konuştu. Kara, düğün sezonu olduğu için altına talep olduğunu da sözlerine ekledi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 5,2290 liradan, euro ise 6,0670 liradan dün güne başladı. 5,3370 liradan alınan dolar 5,2290 liradan, 6,0650 liradan alınan euro ise 6,0670 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,1930 liradan, euro ise 5,9990 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,44'lük yükselişle başladı. Endeks, 411,26 puanlık artışla 94 bin 585 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi de 0,36 değer kazandı.busabahmalatya.com