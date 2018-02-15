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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından resmi ilan ve reklam yayımlayan süreli yayınlara ilişkin istatistiki verilerin Resmi İstatistik Programı’nda ayrı bir başlıkla yer alması ve BİK’in bu konu başlığında “Sorumlu kurum” olmasına yönelik süreç devam ediyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından resmi ilan ve reklam yayımlayan süreli yayınlara ilişkin istatistiki verilerin Resmi İstatistik Programı’nda ayrı bir başlıkla yer alması ve BİK’in bu konu başlığında “Sorumlu kurum” olmasına yönelik süreç devam ediyor.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 11:09
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. Çam ve beraberindeki heyet, merkezi Ankara’da bulunan TÜİK Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığında, iki kurum arasında işbirliğinin artırılmasına ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı. TÜİK adına Kültür ve Adalet İstatistikleri Grup Sorumlusu Bora Boranlıoğlu’nun katıldığı toplantıda, BİK görev alanında 615 (38’i yaygın, 11’i bölgesel, 566’sı yerel), valiliklerin görev alanında 506 olmak üzere toplam bin 121 adet resmi ilan yayımlayan gazete ile resmi reklam yayımlayan 775 adet gazete ve dergiye ilişkin verilerin standart hale getirilerek iki kurum arasında paylaşılması, değerlendirilmesi, ardından da kamuoyuna duyurulması konuları ele alındı.

Süreli yayın sayısı, bu yayınlarda kadrolu çalışanlar ve görevleri, yayın türleri, içerikleri, yüzölçümleri, tirajları ile süreli yayınlarda yayımlanan ilan-reklam türleri, adetleri ve tutarlarından oluşan bilgilerin BİK tarafından TÜİK’e gönderilmesi kararlaştırıldı. Ortak değişkenlere ilişkin üretilen istatistiklerin, iki kurumun farklı kapsamından dolayı şu an için bir arada değerlendirilemeyeceği, ancak BİK’inTÜİK’ten farklı ürettiği birtakım istatistiklere ilişkin tablo-tabloların 2018 Temmuz’da TÜİK’in yayınlayacağı haber bülteni kapsamında istatistiksel tablo olarak yayımlanabileceği konusunda mutabık kalındı.Buna göre resmi ilan ve reklam yayımlayan süreli yayınlara ilişkin veriler, TÜİK’in Temmuz 2018’de kamuoyuyla paylaşacağı yazılı medya istatistiklerine dair haber bülteninde ayrı başlıkta değerlendirilecek. Paylaşılan verilerden hangilerine yazılı medya istatistikleri kategorisinde yer verileceğine ise TÜİK karar verecek. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Basın İlan Kurumu“Sorumlu Kurum”BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. ÇamIlan
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