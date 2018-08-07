Gönültaş caddesinin altyapısı yenilendi

Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış 2 bin 113 metrelik asbest borular iptal edilerek, 2 bin 800 metrelik DUKTİL borular ile değiştirildi. Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan MASKİ Genel Müdürlüğü, büyükşehire yakışır bir altyapı inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Güney Kuşak Yolunu kapsayana Gönültaş Caddesi’nde gerçekleştirilen 2 milyon TL maliyetindeki içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

Gönültaş Caddesi’ne uzun yıllar kullanılabilecek bir altyapı inşa ettiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Güney kuşak yolunun kentsel dönüşümünün devam ettiğini ve MASKİ tarafından hat üzerinde özverili çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Beydağı ve Yamaç Mahallesi eteklerinde bulunan kanal etrafındaki kullanım ömrünü tamamlamış asbestli boruları 100 yıl dayanıklı yeni nesil DUKTİL borularla değiştirdiklerini belirten Mumcu, “Çalışmalar kapsamında Güney Kuşak Yolu’nun altlı üstlü çift başlı su hattını 500’lük boruyla teke düşürdük. Yaklaşık 2 bin 113 metrelik asbest boruyu, 2 bin 800 metrelik DUKTİL boru ile değiştirerek, sağlıklı, modern ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı inşa ettik” diye konuştu. busabahmalatya.com