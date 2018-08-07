Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94839
ALTIN
208.282
DOLAR
5.3296
STERLİN
6.9010
EURO
6.1775

Gönültaş caddesinin altyapısı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Güney Kuşak Yolu kapsamında olan Gönültaş Caddesi’nde gerçekleştirilen 2 milyon TL maliyetindeki içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

Gönültaş caddesinin altyapısı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Güney Kuşak Yolu kapsamında olan Gönültaş Caddesi’nde gerçekleştirilen 2 milyon TL maliyetindeki içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:15
Gönültaş caddesinin altyapısı yenilendi

Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış 2 bin 113 metrelik asbest borular iptal edilerek, 2 bin 800 metrelik DUKTİL borular ile değiştirildi. Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan MASKİ Genel Müdürlüğü, büyükşehire yakışır bir altyapı inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Güney Kuşak Yolunu kapsayana Gönültaş Caddesi’nde gerçekleştirilen 2 milyon TL maliyetindeki içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

Gönültaş Caddesi’ne uzun yıllar kullanılabilecek bir altyapı inşa ettiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Güney kuşak yolunun kentsel dönüşümünün devam ettiğini ve MASKİ tarafından hat üzerinde özverili çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Beydağı ve Yamaç Mahallesi eteklerinde bulunan kanal etrafındaki kullanım ömrünü tamamlamış asbestli boruları 100 yıl dayanıklı yeni nesil DUKTİL borularla değiştirdiklerini belirten Mumcu, “Çalışmalar kapsamında Güney Kuşak Yolu’nun altlı üstlü çift başlı su hattını 500’lük boruyla teke düşürdük. Yaklaşık 2 bin 113 metrelik asbest boruyu, 2 bin 800 metrelik DUKTİL boru ile değiştirerek, sağlıklı, modern ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı inşa ettik” diye konuştu.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gönültaş CaddesiAltyapı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darende’ye yeni sağlık merkezi yapılıyor
Darende’ye yeni sağlık merkezi yapılıyor
Gülay Caddesinde çalışmalar devam ediyor
Gülay Caddesinde çalışmalar devam ediyor
MHP'li Fendoğlu, nezaket ziyaretlerine devam etti
MHP'li Fendoğlu, nezaket ziyaretlerine devam etti
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim