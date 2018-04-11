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Gönüllü öğrenciler çocukların yüzünü güldürdü

Sinop Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop Şubesi ortaklığında Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinde bir etkinlik düzenlendi.Tamamını gönüllü üniversite öğrencilerinin oluşturduğu grup Çocuk Polikliniğinde...

Gönüllü öğrenciler çocukların yüzünü güldürdü

Sinop Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop Şubesi ortaklığında Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinde bir etkinlik düzenlendi.Tamamını gönüllü üniversite öğrencilerinin oluşturduğu grup Çocuk Polikliniğinde...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:25
Gönüllü öğrenciler çocukların yüzünü güldürdü

Sinop Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop Şubesi ortaklığında Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinde bir etkinlik düzenlendi.

Tamamını gönüllü üniversite öğrencilerinin oluşturduğu grup Çocuk Polikliniğinde yatan çocuk hastaların yüzünü güldürdü. Çocuklara hazırladıkları skeçleri oynayan ekip çocuklarla sohbet etti. Çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen gönüllü üniversite öğrencileri çocukların beğenisini kazandı. Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan etkinliklerin süreceğini belirtti. Erşan yaptığı açıklamada, "Bugün burada Türkiye Gençlik Vakfı Sinop Şubesi ile ortak yürütmeyi planladığımız bir faaliyeti sizlerle paylaşmak adına bir araya geldik. Malumunuz hastaneler hepimizde bir gerginlik oluşturabilmekte, zaman zaman özellikle çocuklarda ayaktan olsun, yatışlarda olsun ister istemez bir endişe oluşmaktadır. Çalışan kardeşlerimiz arkadaşlarımız bu gerginlikleri gidermek adına onların ilk geldiği andan itibaren hem davranışlarıyla hem ilgileriyle bu korkularını yenmek adına bir takım faaliyetler yürütürler, çocuklar da bir zaman sonra alışırlar ama her halükarda yine de hastane ortamında olmak onlarda tedirginlik gerginlik oluşturabilmektedir. TÜGVA ile yapmış olduğumuz bu faaliyette her hafta haftanın bir günü hastane idaresince ve buradaki sorumlu arkadaşlarımızca, hekimlerimizce uygun görülen çocuklarımız için masal kahramanlarından oluşan her hafta 8 tane kardeşimizin burada icra edeceği faaliyetlerle çocuklardaki gerginliği azaltmak, onları bir an olsun hastane ortamının onlar üzerinde oluşturduğu endişeyi giderebilmek adına kısa faaliyetler yürütmüş olacağız" dedi.
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