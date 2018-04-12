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Gölete düşen otomobildeki baba ve çocukların cenazeleri gözyaşlarıyla alındı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobilde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazelerin araca yüklendiği sırada aile yakınları...

Gölete düşen otomobildeki baba ve çocukların cenazeleri gözyaşlarıyla alındı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobilde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazelerin araca yüklendiği sırada aile yakınları...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:25
Gölete düşen otomobildeki baba ve çocukların cenazeleri gözyaşlarıyla alındı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobilde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazelerin araca yüklendiği sırada aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Dün akşam Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraja düşen otomobilde yaşamlarını yitiren Musa Hoşça (38) ile çocukları Elif (13), Umut (14) ve Ebubekir Hoşça’nın (9) cenazeleri otopsi yapılmak üzere öğlen saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi. Yapılan otopsinin ardından cenazeler yakınları tarafından alındı. Cenazelerin araca yüklendiği sırada, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler defnedilmek üzere Kayseri’nin Yahyalı ilçesine gönderildi.
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