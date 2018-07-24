Göldağ Yaylası’nda sulak sorunu yaşanıyor

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Bulunduğumuz yaylamız Arapgir Göldağ Yaylası. Özellikle bu yaylamızda en büyük sıkıntılarından bir tanesi olan yol problemi vardı. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu yayla yolunun acil çözülmesi gerekti, çünkü çok tehlikeli bir yoldu. İnsanların kaza geçirmesi, uçurumların olması noktasında sıkıntılı bir bölgeydi. Bu bölgenin bir an önce yapılması noktasında emir veren ve yaptıran Hacı Uğur Polat’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

EN BÜYÜK SORUN SIVAT

Akın, buradaki yetiştiricilerin en büyük sorunlarından birisinin sulak (sıvat) problemi olduğunu söyledi. Akın, “Sulakların (sıvatların) birçok yere ilçe belediyesi aracılığıyla dağıtılmasına rağmen henüz daha Göldağı Yaylamıza bu sulakların ulaşmadığını gördük. Tabi bunu ilgili yetkililerle görüşüp bir an önce buraya sulak (sıvat) gelmesi noktasında gerekli girişimlerimizi bugünden itibaren yapacağız. Yine yetiştiricilerimizin gölgelik, tuzlak, sulak, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaç sıkıntıları var. Yetkililerimizi davet ediyorum. Milletvekillerimiz, siyasilerimiz, belediye başkanları, kaymakamlar, buralara bir saat de olsa gelin bir görün, empati duyun. Bunların bir ayranını için, yemeğini yiyin. Her yaylamızı ziyaret ettiğimiz de niye bunu söylüyoruz. Çünkü bunlar da bizim insanlarımız ve yetiştiricilerimiz, bunlar da milli hâsılaya katkı sunuyorlar, buraları da gezelim, görelim belki bir iki saat geç gelip geç gidebiliriz ama en azından bir kere de olsa buraları bir ziyaret edelim. Malatya il hudutları içerisindeki yetiştiricilerimizin problem ve sıkıntılarının çözülmesi noktasında biz her zaman olduğu gibi birlikteliğimizi sağlayarak inşallah problemlerimizi sıkıntılarımızı çözmeye çalışacağız, çözeceğiz ve işimize bakacağız” ifadelerine yer verdi.