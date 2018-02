GÖÇE ÇÖZÜM: 300 BAŞ KOYUN

Köyüne dönene 300 damızlık koyun ve bakım için asgari ücret kadar maaş ve bir de sigorta primlerinin verilecek olması birçok vatandaşın memnuniyetini kazandı. Köye dönüşü teşvik eden bu projeyi değerlendiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın önemli açıklamalarda bulundu.

Projenin kırsalda yaşayanların merkeze dönmesini engellemek için güzel bir proje olduğunu dile getiren Başkan Akın, bu projenin kırsal nüfusu artıracağını da söyledi.

VATANDAŞLARIMIZA BİLGİ VERMEYE HAZIRIZ

Proje hakkında bilgi almak isteyenlere açık olduklarını dile getiren Başkan Akın, “Şuanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız projenin içeriğiyle ilgili çalışıyor. Bu projeyle ilgili elimize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Bakanlıkta bulunan ilgili bürokratlarla görüştük. Bu projenin içerisinde neler var, proje hangi şartları içeriyor, bununla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Bu proje 300 başlık bir proje ve köylerinden merkeze taşınmış olan insanların tekrar köylerine dönmesi için büyük bir fırsat. Ben Birlik Başkanı olarak bu fırsattan vatandaşlarımızın faydalanmasını istiyorum. Özellikle bu projeyle ilgili bizlerden bilgi almak isteyen vatandaşlarımıza bilgi vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

BİRLİĞİMİZE GELİP BİREBİR GÖRÜŞENLER OLDU

Projenin resmileşmesi durumunda her konuda vatandaşlara yardımcı olabileceklerini ifade eden Başkan Akın, “Birlik olarak herhangi bir ücret almadan her türlü projede de bu projeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı destekleriz. Bu proje hakkında bize sorulan sayısız sorular var. Hatta Birliğimize gelip birebir görüşenler oldu. Bu proje bir taslak ve elimize ulaşan resmi bir bilgi yok. Bekleyelim ve görelim. Bu proje resmiyete kavuştuktan sonra vatandaşlarımıza her konuda yardımcı oluruz” diye konuştu.