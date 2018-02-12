Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115283
ALTIN
161.696
DOLAR
3.8074
STERLİN
5.2729
EURO
4.6711

GÖÇE ÇÖZÜM: 300 BAŞ KOYUN

Köyden kente göçü engellemek ve kente göçenlerin tekrar köylerine dönmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 300 damızlık koyun ve bakım için asgari ücret kadar maaş ve sigorta primi verecek olmasını değerlendiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, söz konusu projenin kırsal nüfusu artıracağını ifade etti.

GÖÇE ÇÖZÜM: 300 BAŞ KOYUN

Köyden kente göçü engellemek ve kente göçenlerin tekrar köylerine dönmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 300 damızlık koyun ve bakım için asgari ücret kadar maaş ve sigorta primi verecek olmasını değerlendiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, söz konusu projenin kırsal nüfusu artıracağını ifade etti.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:36
GÖÇE ÇÖZÜM: 300 BAŞ KOYUN

Köyüne dönene 300 damızlık koyun ve bakım için asgari ücret kadar maaş ve bir de sigorta primlerinin verilecek olması birçok vatandaşın memnuniyetini kazandı. Köye dönüşü teşvik eden bu projeyi değerlendiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın önemli açıklamalarda bulundu.

Projenin kırsalda yaşayanların merkeze dönmesini engellemek için güzel bir proje olduğunu dile getiren Başkan Akın, bu projenin kırsal nüfusu artıracağını da söyledi.

VATANDAŞLARIMIZA BİLGİ VERMEYE HAZIRIZ

Proje hakkında bilgi almak isteyenlere açık olduklarını dile getiren Başkan Akın, “Şuanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız projenin içeriğiyle ilgili çalışıyor. Bu projeyle ilgili elimize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Bakanlıkta bulunan ilgili bürokratlarla görüştük. Bu projenin içerisinde neler var, proje hangi şartları içeriyor, bununla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Bu proje 300 başlık bir proje ve köylerinden merkeze taşınmış olan insanların tekrar köylerine dönmesi için büyük bir fırsat. Ben Birlik Başkanı olarak bu fırsattan vatandaşlarımızın faydalanmasını istiyorum. Özellikle bu projeyle ilgili bizlerden bilgi almak isteyen vatandaşlarımıza bilgi vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

BİRLİĞİMİZE GELİP BİREBİR GÖRÜŞENLER OLDU

Projenin resmileşmesi durumunda her konuda vatandaşlara yardımcı olabileceklerini ifade eden Başkan Akın, “Birlik olarak herhangi bir ücret almadan her türlü projede de bu projeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı destekleriz. Bu proje hakkında bize sorulan sayısız sorular var. Hatta Birliğimize gelip birebir görüşenler oldu. Bu proje bir taslak ve elimize ulaşan resmi bir bilgi yok. Bekleyelim ve görelim. Bu proje resmiyete kavuştuktan sonra vatandaşlarımıza her konuda yardımcı oluruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI300 Damızlık KoyunAsgari ücretMalatya Ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan AkınMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her yaştan sporcu Riva Koşusu’nda ter döktü
Her yaştan sporcu Riva Koşusu’nda ter döktü
Türkiye-Fransa arasındaki siyasi istişareler Ankara’da yapılacak
Türkiye-Fransa arasındaki siyasi istişareler Ankara’da yapılacak
Soba faciasında ölen aile bireyleri yan yana defnedildi
Soba faciasında ölen aile bireyleri yan yana defnedildi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim