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GEREKSİZ ÇAĞRI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine her gün yüzlerce gereksiz çağrı geliyor. Elazığ’da 1 yılda 43 bin 575 vaka nakli sağlandığını vurgulayan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gökhan Kıraç, 100 bin gereksiz çağrının önüne geçildiğini ancak yinede 500 bin gereksiz çağrı geldiğini söyledi.

GEREKSİZ ÇAĞRI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine her gün yüzlerce gereksiz çağrı geliyor. Elazığ’da 1 yılda 43 bin 575 vaka nakli sağlandığını vurgulayan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gökhan Kıraç, 100 bin gereksiz çağrının önüne geçildiğini ancak yinede 500 bin gereksiz çağrı geldiğini söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 12:19
GEREKSİZ ÇAĞRI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

2016 yılında alınan 765 bin çağrının yaklaşık 600 bini gereksiz çağrıdan oluşurken, 2017 yılında ise alınan 681 bin çağrının 500 binini gereksiz çağrılar oluşturdu. Okullarda düzenlenen eğitimler, Elazığ Belediyesi’nin katkılarıyla verilen reklamlar, sosyal medyaya da yayınlanan kamu spotları sayesinde 100 bin gereksiz çağrı engellendi.

KIRSALDA VAKALARA ULAŞIM 30 DAKİKADA YÜZDE 87

2017 yılında 29 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile 43 bin 575 vaka nakli sağladıklarını belirten İl Ambulans Servisi Başhekimi Kıraç, “2017 yılında toplamda 681 bin çağrı alarak tamamdık. Vakalara ortalama ulaşımımız kentselde ilk 10 dakikada yüzde 95, kırsalda ilk 30 dakikada yüzde 87’dir. Her geçen yıl gereksiz çağrı sayılarında azalma olmaktadır. 2016 yılında 765 bin çağrı alınmış bunun yaklaşık 600 bini gereksiz çağrıdan oluşmaktadır. 2017 yılında ise 681 bin çağrı alınmış bunun ise 500 bini gereksiz çağrıdan oluştu. Ancak vakalara daha hızlı, etkin müdahale edebilmemiz için bu yeterli bir sayı değildir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

2018 yılı içerisinde 2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu hizmete sunacaklarını aktaran Kıraç, “112 acil servisinin bir taşıma aracı veya 112 arama hattı gereksiz aranacak bir hat değil, acil vakalara en hızlı ve etkin müdahale etmesi için vatandaşlarımızın hizmetinde olduğunu unutmamız gerekir. Gereksiz çağrıları en aza indirebilmek için okullarda öğrencilerimize eğitimler düzenlemekteyiz. Elazığ Belediyesi’nin katkılarıyla reklamlar vermekteyiz. Sosyal medyaya da kamu spotları yayınlamaktayız. Bunları yaparak gereksiz çağrıların azalmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

GEREKSİZ ÇAĞRILARLA MEŞGUL EDİLİYORUZ

112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’nde görev yaptığını belirten sağlık memuru Hakan Çetindağ, “20 yıldır 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen çağrıları karşılıyorum. Vatandaşlarımızdan gereksiz çağrılarla bizleri meşgul etmemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız bizleri arayarak, ‘Pin kodumu unuttum, sevgilimden ayrıldım, dişim ağrıyor’ gibi gereksiz çağrıları bizleri meşgul ediyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü gerekli yerlere ambulans gönderemez durumda kalabiliriz. Vatandaşlarımızın gerekli yerlerde ambulans istemelerini talep etmekteyiz" açıklamalarını yaptı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
çağrı112 Acil Komuta Kontrol Merkezi
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