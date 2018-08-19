GERÇEK BOYUT

"TÜİK gerçekleri manipüle ediyor. TÜİK açıkladığı verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik yaklaşık 93 bin kişi artmış durumdadır." dedi.

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre Mayıs 2018’de işsizlik oranının yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. İşsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişiye düştüğü belirtilen TÜİK açıklamasının gerçeklerden uzak olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

TÜİK verilerinin dar tanımlı işsizlik tanımından yola çıkarak aylardır iş arayan fakat bulamayan, kayıt dışı olarak çalıştırılan, sadece sezonluk işlerde çalışanların işsiz sayılmadığını belirten Ağbaba, “Dolayısıyla TÜİK verileri Türkiye'deki gerçek işsiz sayısını vermekte gerçekçi değildir. TÜİK gerçekleri manipüle ediyor. TÜİK açıkladığı verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik yaklaşık 93 bin kişi artmış durumdadır. Bu da işsizlik oranının yüzde 10,6 olarak gerçekleşmiş, işsizlik oranı bundan önceki dönemde olduğu gibi tek hanelere düşmemiştir. Ayrıca yaşanan kur krizine bağlı olarak son bir ayda birçok iş yerinde toplu işten çıkarmalar yaşandığı kamuoyuna yansımış durumdadır. Ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi durumunda işsizlik oranları ne yazık ki artarak devam edecektir" sözlerini kaydetti.

“GENÇLER GÜNDEN GÜNE BUNALIMA SÜRÜKLENİYOR”

"İŞKUR'un Temmuz 2018 verileri işsizlik oranlarının artış eğilimi olduğunu bizlere göstermektedir" diyen Veli Ağbaba, "2017 Temmuz döneminde 2 milyon 491 bin olan kayıtlı işsiz sayısı temmuz 2018’de 130 bin artarak 2 milyon 621 bine yükselmiştir. Bu veriler bize işsizliğin açıklanandan ziyade gerçek boyutunu gözler önüne sermektedir. Açıklanan verilere göre işsizliğin kıskacında en çok bulunanlar gençler ve kadınlardır. Ülkemizde genç işsizlik sorunu ne yazık ki kangrene dönüşmüş vaziyettedir. Tarım dışı genç işsizlik oranı yüzde 20,6 oranındadır. Ayrıca ne istihdamdan ne de eğitimden yararlanamayan gençlerin oranı yüzde 21,9 oranındadır. Bu da AKP iktidarının gençlere dönük herhangi bir program gerçekleştiremediği gençleri günden güne güvencesizliğe ve bunalıma sürüklediğinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

“AYRIMCI SÖYLEMLER KADINLARI İSTİHDAMDAN UZAKLAŞTIRIYOR”

AK Parti iktidarının yıllarca kadınlara yönelik ortaya koyduğu ayrımcı söylemler ve politikaların, kadınların çalışma yaşamından dışlanmasına yol açtığını kaydeden CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba "Kadınların çalışma yaşamından koparılıp eve hapis edilmesi istihdamdan silinmelerine sebep olmuştur. Ülkemizde genç kadın işsizliği yüzde 23,2, kentsel kadın işsizliği ise yüzde 27,6 olarak hesaplanmıştır. Güvencesizlik ve işsizlik en çok kadınlarımızı etkilemektedir" sözlerine yer verdi.

“SON EKONOMİK KRİZ ÇARPIK VE EŞİTSİZ SOSYAL DOKUYU İYİCE BOZDU”

Ağbaba açıklamasının devamında, "Adeta aylardır 'geliyorum' diyen ekonomik kriz, ülkemizin çarpık ve eşitsiz sosyal dokusunu iyice bozmuştur. Milyonlarca işçi ve emekçi açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamakta, istihdam olanağına erişemeyen milyonlarca kişi iş bulma ümidini ne yazık ki kaybetmektedir. Her gün ortaya atılan büyüme söylemleri gerçek işsizlik oranları ve yoksulluk oranları göz önüne alındığında adeta bir yalandan ibarettir. İktidar işsizlik sorununa eğer gerçekten bir çözüm bulmak istiyorsa; güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlamalı, iş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ucuz işgücü olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ve kamuda istihdamın arttırılmasına öncelik vermelidir. Aksi takdirde kamuoyu önünde açıklanan işsizliğin yüzde 5’lere indirilmesi sözü toplumu oyalayan birer ifade olmaktan öteye geçemeyecek, kendi krizlerinin bedelini hem çalışanlara hem de işsizlik kıskacında olan yurttaşlarımıza ödetmeye devam edecektir" diye konuştu. busabahmalatya.com