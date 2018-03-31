Genelkurmay Başkanı Akar, Malatya’da denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Tunceli ziyaretinin ardından Malatya’ya geçti. Akar, Malatya ziyaretinde ilk olarak Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtını başarıyla yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i ziyaret etti. Burada bölgedeki son gelişmeler hakkında da bilgiler alan Akar, daha sonra birlikleri denetledi.

Akar ve kuvvet komutanları daha sonra, yine Zeytin Dalı Harekatı’nda hava desteği ile başarılı operasyona imza atan 7.Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Burada 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kambur’dan faaliyetler hakkında detaylı bilgiler alan Akar, denetlemelerde bulundu.