Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114930
ALTIN
168.539
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5352
EURO
4.8717

Genelkurmay Başkanı Akar, Malatya’da denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında denetlemelerde bulundu.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava...

Genelkurmay Başkanı Akar, Malatya’da denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında denetlemelerde bulundu.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava...

31 Mart 2018 Cumartesi 21:32
Genelkurmay Başkanı Akar, Malatya’da denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Tunceli ziyaretinin ardından Malatya’ya geçti. Akar, Malatya ziyaretinde ilk olarak Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtını başarıyla yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i ziyaret etti. Burada bölgedeki son gelişmeler hakkında da bilgiler alan Akar, daha sonra birlikleri denetledi.

Akar ve kuvvet komutanları daha sonra, yine Zeytin Dalı Harekatı’nda hava desteği ile başarılı operasyona imza atan 7.Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Burada 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kambur’dan faaliyetler hakkında detaylı bilgiler alan Akar, denetlemelerde bulundu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili Yılmaz: "Biz halka fatura kesen bir parti değiliz"
AK Partili Yılmaz: "Biz halka fatura kesen bir parti değiliz"
EMŞAV’dan şehitler için 171’inci mevlit
EMŞAV’dan şehitler için 171’inci mevlit
Din adamlarından Mehmetçik’e dua
Din adamlarından Mehmetçik’e dua

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim