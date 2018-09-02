Genel Sekreter Turan daire başkanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname sonrasında Resmi Gazete’de 2018 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesi yayımlandı.

Yayımlanan kararname sonrasında Malatya’da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan eski Arapgir Kaymakamı Ercan Turan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Kararname ile "Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit Altınova Kaymakamlığına, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan Kars Vali Yardımcılığına, Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu Şırnak Vali Yardımcılığına, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar Gazipaşa Kaymakamlığına, Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç Kangal Kaymakamlığına, Pütürge Kaymakamı Erkan Savar Tillo Kaymakamlığına, Yazıhan Kaymakamı İdris Akça Artvin Vali Yardımcılığına,

Doğanyol Kaymakamı Asım Solak Başkale Kaymakamlığına, Arapgir Kaymakamı Salih Sak Mahmudiye Kaymakamlığına, Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem Arapgir Kaymakamlığına, Kararname ile Kalecik Kaymakamı Ahmet Çırakoğlu ile Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, Malatya Vali yardımcılıkları görevlerine" atandı. İlçelere atanan yeni isimler ise şöyle:



"Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığına Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç, Arapgir Kaymakamlığına Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, Yazıhan Kaymakamlığına Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalcı, Doğanşehir Kaymakamlığına Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, Arguvan Kaymakamlığına Çavdır Kaymakamı Abdullah Şahin, Pütürge Kaymakamlığına Sarıcakaya Kaymakamı Recep Aydın, Doğanyol Kaymakamlığına Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, Kuluncak Kaymakamlığına Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan."