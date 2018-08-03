GENEL BAŞKANLIĞA BAYDUZ SEÇİLDİ

Genel Başkan Ahmet Bayduz konu ile alakalı, “Bugün milletin gençlerini temsilen çok önemli bir göreve geldiğimi ve ciddi bir görev aldığımı düşünüyorum. Daha önce de Sivil Toplum Kuruluşların da aktif görev aldım. Kısa sürede yüzlerce projeye ve etkinliklere imza atmıştık. Bugün ise gençlerimizin ve bu ekipte bulunan kardeşlerimizin teveccühü ile bu göreve layık görüldük. Şahsıma güvenen, inanan ve başarılı olacağımı düşünen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com