Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95637
ALTIN
197.500
DOLAR
5.0745
STERLİN
6.6137
EURO
5.8792

GENEL BAŞKANLIĞA BAYDUZ SEÇİLDİ

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanlığına Ahmet Bayduz seçildi.

GENEL BAŞKANLIĞA BAYDUZ SEÇİLDİ

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanlığına Ahmet Bayduz seçildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:25
GENEL BAŞKANLIĞA BAYDUZ SEÇİLDİ

Genel Başkan Ahmet Bayduz konu ile alakalı, “Bugün milletin gençlerini temsilen çok önemli bir göreve geldiğimi ve ciddi bir görev aldığımı düşünüyorum. Daha önce de Sivil Toplum Kuruluşların da aktif görev aldım. Kısa sürede yüzlerce projeye ve etkinliklere imza atmıştık. Bugün ise gençlerimizin ve bu ekipte bulunan kardeşlerimizin teveccühü ile bu göreve layık görüldük. Şahsıma güvenen, inanan ve başarılı olacağımı düşünen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Ahmet BayduzGenel Başkanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 MİLYON TL’LİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
5 MİLYON TL’LİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Sabah gazetesinde Malatya
Sabah gazetesinde Malatya
BAŞKAN GÜRKAN AZERBAYCAN’DA
BAŞKAN GÜRKAN AZERBAYCAN’DA
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim