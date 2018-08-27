Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90609
ALTIN
240.182
DOLAR
6.1924
STERLİN
7.9461
EURO
7.2018

Gençlik tekne turunda buluştu

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin sosyal ve kültürel birikimini arttırmak amacıyla düzenlenen tekne turunda bir araya geldi. Gençlik Meclisi üyeleri, gerçekleştirilen programda oldukça eğlenceli bir gün geçirdiler.

Gençlik tekne turunda buluştu

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin sosyal ve kültürel birikimini arttırmak amacıyla düzenlenen tekne turunda bir araya geldi. Gençlik Meclisi üyeleri, gerçekleştirilen programda oldukça eğlenceli bir gün geçirdiler.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:50
Gençlik tekne turunda buluştu

Programla ilgili konuşan Gençlik Meclisi üyesi İbrahim Yeşilay, sosyal ve kültürel etkinlikler ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek “Tekne turunu organize eden ve bize bu imkanları sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu’na teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Gençlik Meclisi Üyesi Nursena Aluçluer ise birlik ve beraberlik adına bu tür programların önemli olduğuna değinerek “Bugün burada yemekler yedik eğlendik bir çok arkadaş edindik Malatya Kent Konseyi’ne çok teşekkür ediyorum burada bulunduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Gençlik Meclisi Üyesi Melek Bilişik’de bu tür etkinliklerde birçok kişi ile tanışma fırsatı bulduklarını dile getirerek güzel bir gençlik ortamının oluştuğunu söyledi. Programdan oldukça memnun kalan gençler, tekne turunda sohbet ettiler ve keyif dolu anlar yaşadılar. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
GençlikTekne Turu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karatepe halkı hizmetlerden memnun
Karatepe halkı hizmetlerden memnun
Malatya’da yeşil alanlar arttırılacak
Malatya’da yeşil alanlar arttırılacak
Darende’de Abdurrahman Erzincani Hazretleri anıldı
Darende’de Abdurrahman Erzincani Hazretleri anıldı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim