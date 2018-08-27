Gençlik tekne turunda buluştu

Programla ilgili konuşan Gençlik Meclisi üyesi İbrahim Yeşilay, sosyal ve kültürel etkinlikler ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek “Tekne turunu organize eden ve bize bu imkanları sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu’na teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Gençlik Meclisi Üyesi Nursena Aluçluer ise birlik ve beraberlik adına bu tür programların önemli olduğuna değinerek “Bugün burada yemekler yedik eğlendik bir çok arkadaş edindik Malatya Kent Konseyi’ne çok teşekkür ediyorum burada bulunduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Gençlik Meclisi Üyesi Melek Bilişik’de bu tür etkinliklerde birçok kişi ile tanışma fırsatı bulduklarını dile getirerek güzel bir gençlik ortamının oluştuğunu söyledi. Programdan oldukça memnun kalan gençler, tekne turunda sohbet ettiler ve keyif dolu anlar yaşadılar. busabahmalatya.com