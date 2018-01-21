Gençlere AFAD eğitimi verildi

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi ile Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) arasında imzalanan protokol kapsamında AFAD uzmanları tarafından, teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi. Yapılan tatbikatlar gerçeğini aratmazken, gençler sıkı bir eğitimden geçti.

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne Afyonkarahisar Gençlik Merkezi AFAD ile yeni bir proje için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Gençlere AFAD uzmanları tarafından, AFAD tesislerinde 5 gün 09.00-16.00 saatleri arasında 24 gence 35 saat teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi. Eğitim kapsamında gönüllü gençlere “afet ve acil durum nedir, ekip nedir, arama ve kurtarma ekibinin oluşturulması, arama-kurtarma personel ve ekip malzemesi, KBRN farkındalık ve şüpheli posta eğitimi, afet ve afetzede psikolojisi, arama malzemelerinin tanıtımı ve uygulaması, kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve uygulaması, kurtarmada kullanılan düğümler, sedyeye bağlama usulleri, yaralı taşıma teknikleri, yüksekten kurtarma yöntemleri, tripod ve temiz hava solunum sistemi kullanımı, yangın nedir, yangın söndürme yolları, uygulama, köpekli arama-kurtarma” konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitime katılanlara belgeleri verildi

Gençlik merkezinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ”Gönüllü gençler afetlerle mücadelede temel bilgi ve kavramlar, afet bilinci kültürü, afet hazırlıklarında toplumsal güç birliği, yaşam çevremizdeki riskler, yaşam çevremizdeki risklerin azaltılması, zorunlu deprem sigortası, yapısal olmayan risklerin önlenmesi, afetlerin ilk 72 saati için hazırlık, aile afet planı, afetler öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması önerilen doğru davranış şekilleri, afetlerin sonrası ilk saatler, afetler sonrası temel ihtiyaçlar, basit arama kurtarma konularında yeni bilgi ve beceriler kazandılar. Beş günlük eğitime düzenli katılan sorumluluk sahibi gençlere belgeleri AFAD konferans salonunda tören ile verildi. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ertürk ve Afet Yönetim Merkezi Şube Müdürü Orhan Meydanoğlu,Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser, Sivil Savunma Uzmanları tarafından gençlere katılım belgeleri taktim edilerek faaliyet tamamlandı” denildi.