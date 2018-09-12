Genç çiftçilere 6 bin 333 lira hibe desteği

Malatya Tarım İl Müdürlüğü tarafından, 2018 Yılı Genç Çiftçi Arıcılık Projeleri Arı ve Malzeme Teslim töreni gerçekleştirildi. Dün İl Müdürlüğünde düzenlenen törene Malatya Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, ziraat odaları başkanları ve 23 proje sahibi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende ilk sözü Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, arıcılığa başlayacak 23 kişinin çok şanslı olduğunu söyledi.

ÇOLAK’TAN DESTEK SÖZÜ

30 yıllık çiftçi olduğu halde modern ekipmanlara sahip olmadığını belirten Başkan Çolak, “Arkadaşlarımız çok şanslılar. Çünkü modern alet ve ekipmanlar ile üretime başlayacaklar. Ben 30 senelik arıcıyım bu modern ekipmanlara sahip değilim. Bu anlamda siz daha şanslısınız. Bu arkadaşlarımıza üretim esnasında Arıcılar Birliği olarak her türlü desteği sunacağımıza emin olsunlar” dedi.

PUANA GÖRE ÇİFTÇİLER FAYDALANIYOR

Daha sonra söz alan Tarım İl Müdürü Tahir Macit ise proje hakkında bilgiler verdi. Macit, “Genç çiftçi, 18-40 yaş arasında internet üzerinden sisteme başvurarak kendilerine özgü projeleriyle müracaat ederek faydalandıkları bir projedir. Genç çiftçilerimiz müracaat şekillerine ve aldıkları belgelere göre puan sistemleri var. Bilgisayar otomatikman puan sistemini veriyor. Bunlar bilgisayarda sıralanıyor ve Bakanlıktan onaylandıktan sonra İl Müdürlüğüne geliyor. İl Müdürlüğü Komisyonunda bunlar değerlendiriliyor. Değerlendirme ise puanlama sıralamasına göre yapılıyor. Dolayısıyla hiçbir katkımız olmadan, mevcut sıralama ve puana göre genç çiftçilerimiz bunlardan faydalanıyor” şeklinde konuştu.

27 ARI PROJESİNE DESTEK VERİLİYOR

Desteklenen projeleri de söyleyen Macit, şunları kaydetti:

“2018’de 211 çiftçimiz Genç Çiftçi Projesinden faydalanıyor. Birçok konu var genç çiftçi açısından. 27 adet arı projesine Bakanlığımız bu sene destek veriyor. 3 adet bağ ve üzümsü meyvelere, 104 büyükbaş hayvan yetiştiricileri ve ahır projelerine, 4 adet yem bitkileri projesine, 1 adet fidan fide proje desteklemesine, 8 adet kanatlı yetiştiricilerin desteklemesine, 10 adet meyve fidanına, 2 adet küçükbaş yetiştiriciliği projesine, 40 adet küçükbaş koyun desteklemesine, 3 adet mantar yetiştiriciliğine, 5 adet örtü altı yetiştiriciliğine, 4 adet aromatik bitki projesine destek veriliyor. Toplam 211 projeden 6 bin 333 lira hibe desteği var. Bu destekler geri ödemesiz tamamı hibe şeklinde. Hiçbir kardeşimiz ödeme yapmadan desteğe sahip olabiliyor.” busabahmalatya.com