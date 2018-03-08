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GELİŞMİŞLİĞİN GÖSTERGESİ…

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, kadınların, toplum yaşamında daha aktif yer almasının, o ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

GELİŞMİŞLİĞİN GÖSTERGESİ…

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, kadınların, toplum yaşamında daha aktif yer almasının, o ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

busabahh
busabahh
08 Mart 2018 Perşembe 11:01
GELİŞMİŞLİĞİN GÖSTERGESİ…

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kadınların, toplum yaşamında daha aktif yer alması, o ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir. Ulu Önder Atatürk,kadının siyasi yaşama dahil olmasına büyük önem vererek bu hakları, Avrupa’nın bazı ülkelerinden daha önce Türk kadınına vermiştir.Bu yüksek düşünce,Türk kadınının gurur kaynağı olmuştur. Bizler, cenneti annelerin ayağının altına seren bir dinin mensuplarıyız. Hem yönetimde hem de aile içerisindeki vakur duruşuyla örnek teşkil eden analarımızın, yeri geldiğinde İstiklal Mücadelemizde eşsiz kahramanlıklar gösteren Nene Hatunların torunlarıyız. Kendi kadim kültür ve medeniyetimizi, yaşadığımız zamanı, sahip olduğumuz bu yüce mirasın, incelik ve feraseti çerçevesinde tefekkür ediyoruz. Bizleri eğiten, yetiştiren, bizi biz yapan, yüreklerimize sevgi tomurcukları bırakan, şefkati ve merhameti aşılayan kadınlarımıza, her şartta ve her ortamda hak ettiği saygıyı göstermek en önemli görevimizdir. Bir kadını yetiştirmek bir toplumu yetiştirmektir. Bugün dünya genelinde ve ülkemizde kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, bizleri derinden üzmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.(Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Selahattin Gürkan8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
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