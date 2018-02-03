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GELERİ’NİN EN BÜYÜK SENDİKA OLMA SEVİNCİ

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların kendi iş kolunda, Türkiye’nin en büyük sendikası olduğunu açıklayan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “Tabi işimiz daha çok ve bizim ulaşacağımız birçok işçi arkadaşlarımız var” dedi.

GELERİ’NİN EN BÜYÜK SENDİKA OLMA SEVİNCİ

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların kendi iş kolunda, Türkiye’nin en büyük sendikası olduğunu açıklayan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “Tabi işimiz daha çok ve bizim ulaşacağımız birçok işçi arkadaşlarımız var” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 11:38
GELERİ’NİN EN BÜYÜK SENDİKA OLMA SEVİNCİ

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak 2018 dönemi Çalışma İstatistiklerini Resmi Gazetede yayımlamasıyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde sendikaların istatistiklerinin Ocak ayının son haftasında açıklandığını hatırlatan Başkan Geleri, bu açıklamadan hemen sonra sendikalarının iş alanında Türkiye’de iş kolu sayısı en çok olan sendika olma sevincini yaşadıklarını ifade etti.

“Dolayısıyla şu anda kendi iş kolumuzda Türkiye’nin kendi iş kolunda en büyük sendikası oldu” diyen Başkan Geleri, bunun da kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK

Sendikasız birçok işçinin bulunduğunu söyleyen Başkan Geleri şunları kaydetti:

“Çünkü sisteme baktığımızda aynı iş kolunda iş sayısının toplam sayısı birisi 60 bine yakın diğeri de 45 bine yakı. Tabi biz şuna seviniyoruz. Türkiye’de yaklaşık bir buçuk milyondan fazla işçi arkadaşımız sendikalı görünüyor fakat hala ulaşmadığımız sendikasız olan birçok işçi kardeşlerimiz var. Dolayısıyla biz kendi iş konfederasyonu olarak yaklaşık 250 bin kişiye ulaşmış daha bir sürü işçi arkadaşlarımıza ulaşamadık. Biz dersimize iyi çalışmışız bütün istatistiklerle onu görüyoruz. Bu da bizi hem işçi arkadaşlarımızın gözünde hem de Türkiye’de gerçekten zirveye taşıdı. Dolayısıyla siz de takdir edersiniz ki en son kanun hükmünde kararname ile yaklaşık 951 milyon kişiye kadro tahsisi verildi ve bunların zaten yüzde 80’ini Hak-İş’e bağlı, sendikalara üye olan işçi kardeşlerimizdi. Biz yaklaşık 3 yıldır işçi kardeşlerimiz için bunun mücadelesini veren il koordinasyonu ve hizmet içi sendikası olarak taşın altına elimizi koyduk. Bugünde istatistikler açıklandıktan sonra bunun meyvesini hep beraber görmüş olduk. Tabi işimiz daha çok ve bizim ulaşacağımız birçok işçi arkadaşlarımız var. Bunlara da inşallah anayasal olarak haklarını vermek için hep olacağız.”

BU ÇOK CİDDİ BİR RAKAM

Genel Başkanları Mahmut Arslan’ başta olmak üzere,  Kurucu ve Onursal Genel Başkanları Hüseyin Tanrıverdi ile Genel Merkezlerinde ve teşkilâtlarında çalışan herkese teşekkür eden Başkan Geleri, “Malatya’da Hak-iş başkanlığı görevi de yapıyorum ben. Hak-iş’in toplamda 6-7 tane il ve şube başkanlıkları var. Dolayısıyla Hak-iş’in organizasyon olarak toplamda 6-7 bine ulaşan işçi üye sayısı var. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Bununla beraber kendi şubemizin yani hizmet içi sendikamızın da burada 3-4 bine yakın üyemiz var. Sahada da çok ciddi çalışmalarımız var. 2 Nisan’a kadar bu sayıyı 7-8 binlere çekeceğini düşünüyorum. Çünkü sahadan hiç ayrılmıyoruz, arkadaşlarımızı üye yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bu konuyu kendimize dert edindik. Bu arkadaşlarımızın sendikacılık konusunda dertleriyle dertlenmeye çalışıyoruz. Almış oldukları maaşlarının üzerine sosyal mali haklarını da alırlar, insanları sendikaya davet ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Birbirimize zincirin halkaları gibi bağlandıktan sonra, kopmadan, birbirimizden ayrılmadan süreci buraya kadar taşıdık. Ama ben inanıyorum 2018 itibari ile 2019-2020’ye kadar Hak-iş işçi arkadaşlarıyla beraber Türkiye’de gerçekten çok güzel işler yapacak. Devalı hizmet etmeye hazırız” diye konuştu. busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Hak-İş KonfederasyonuTÜRKİYEHizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri
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