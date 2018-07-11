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Geleneksel kanalizasyon suyu ile bahçe sulama dönemi başladı

Battalgazi ilçesinde, özellikle Hatunsuyu ve Hanımınçiftliği bölgelerinde çiftçiler sulama suyu olmadığı için ağaçlarını, bahçelerini kanalizasyon suyu ile suluyor. “İsmimizi ve adresimizi vermeyin. Yoksa gelip bu suyu da keserler, olan bize olur, ağaçlarımız kurur” diyerek sulama noktasındaki trajikomik durumu izah eden vatandaşlar, su çilesine çözüm bekliyor.

Geleneksel kanalizasyon suyu ile bahçe sulama dönemi başladı

Battalgazi ilçesinde, özellikle Hatunsuyu ve Hanımınçiftliği bölgelerinde çiftçiler sulama suyu olmadığı için ağaçlarını, bahçelerini kanalizasyon suyu ile suluyor. “İsmimizi ve adresimizi vermeyin. Yoksa gelip bu suyu da keserler, olan bize olur, ağaçlarımız kurur” diyerek sulama noktasındaki trajikomik durumu izah eden vatandaşlar, su çilesine çözüm bekliyor.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:42
Geleneksel kanalizasyon suyu ile bahçe sulama dönemi başladı

Malatya’da tarımın yoğunluklu yapıldığı Battalgazi bölgesinde insanlar sulama suyu bulamadığı için kanalizasyon suyu ile bahçe sulama yapıyor. İsimlerini vermekten çekinen vatandaşlar, bu sorunun Malatya'yı yönetenlerin, belediyelerin, Devlet Su İşlerinin, sulama birliklerin ayıbı olduğunu belirtiyor.

Malatya’da hemen her yıl karşımıza çıkan kanalizasyon suyu ile bahçe sulama yöntemi bu yıl da yaşanıyor. Kanalizasyon suyu ile bahçe sulamak, aslında bu bölgede yıllardır yapılıyor. Ancak konu görmezden gelmeye devam ediliyor.

“İSMİMİZİ VERMEYİN”

Yıllardır Malatya'da sulama suyu sorununa çare bulanamadığı, Çat Barajı’nda yeterli su olmadığı için Battalgazili vatandaşlar çaresizlikten dolayı bu yönteme başvuruyor. İsimlerini ve adreslerini vermekten çekinen vatandaşlar, “Sulama suyu yok. Biz de kanalizasyon suyu ile sulama yapıyoruz. Sizden ricamızdır ismimizi ve adresimizi vermeyin. Yoksa gelip bu suyu da keserler. O zaman geçim kaynağımız da biter. Biz de bu yönteme başvurmak istemiyoruz ama başka çaremiz yok” diyorlar.

O ÜRÜN PAZARA SUNULUYOR

Diğer taraftan bu yöntemle insan sağlığı da hiçe sayılıyor. Nitekim kanalizasyon suyu ile sulanan bahçelerdeki ürünler pazara sunuluyor. Vatandaş bu ürünleri alıyor ve hastalıklar baş gösteriyor.

CİVA KÂBUSU

Öte yandan kanalizasyon suyunun içerisinde civa olduğu da belirtiliyor. Uzmanlara göre civa, doğurganlığı olumsuz yönde etkiliyor, hafıza kaybına neden oluyor, bağışıklık sisteminin çökmesine neden oluyor, beyin yapısına zarar veriyor, alzheimer, epilepsi, parkinson ve kronik olarak yorgunluk sendromlarına neden olabiliyor ve hatta insan DNA’sını bile bozabiliyor.

ÇÖZÜM YOK MU?

Bölgede kanalizasyon suyu ile bahçe sulayan vatandaşlar korkuyor. “Haber yapmayın sakın olan yine bize olur. Gelir kapatırlar ağaçlarımız kurur” diyen Battalgazili vatandaşlar bu konuda çözüm bekliyor.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
KanalizasyonSulama çiftliğiBattalgaziHanımınçiftliği
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