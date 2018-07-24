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Gel’den önemli açıklama

Bazı tüketiciler kullandıkları elektrik tüketim bedelinin fazlalığından yakınırken, Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. İl Müdürü Mustafa Gel, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Gel’den önemli açıklama

Bazı tüketiciler kullandıkları elektrik tüketim bedelinin fazlalığından yakınırken, Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. İl Müdürü Mustafa Gel, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

24 Temmuz 2018 Salı 10:44
Gel’den önemli açıklama

İl Müdürü Gel, şunları kaydetti:

“Serbest tüketiciler, elektrik tedarikçisini seçme ayrıcalığına sahiptir. Serbest tüketici olabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen serbest tüketici limitinden daha yüksek elektrik enerjisi tüketmek gerekmektedir. Serbest tüketici limiti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmekte olup yönetmeliklere ve bir takım yasal mevzuatlara göre uygulanmaktadır. Serbest tüketici şartlarını yerine getiren tüm tüketiciler istediği elektrik tedarik şirketinden indirimli elektrik hizmeti alabilme hakkına sahiptir. Bugün Türkiye'de serbest tüketici limitlerinin son 10 yıl içinde rakamsal değişimlerine baktığımızda; 2008 yılında sınır 1 milyon 200 bin iken 2018 yılına geldiğimizde bu rakamın 2.0 kWh'e kadar düştüğünü görmekteyiz. Araştırmalara göre Türkiye'de 13 milyon fazla elektrik kullanıcısı, serbest tüketici limitini geçmektedir. Bu da demek oluyor ki Türkiye genelinde 13 milyondan fazla abone yıllık 2.0 kWh elektrik tüketip aylık ortalama 75 TL ve üzerinde elektrik faturası ödüyor.”

Anahtar Kelimeler:
Mustafa GelFırat Elektrik
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